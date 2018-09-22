برگزاری ۲۵۰ ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در سوادکوه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید موسی حسین‌نژاد بعدازظهر شنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس سرآغازی در تاریخ کشور و ملت‌های آزاده جهان است، گفت: به مناسبت دفاع مقدس، بیش از ۲۵۰ عنوان برنامه در سطح تمامی پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرستان سوادکوه برگزار می‌شود.

وی از جمله برنامه‌های هفته دفاع مقدس در سوادکوه به برگزاری مسابقات ورزشی بومی-محلی، نشست‌های فرهنگی سیاسی، برگزاری محافل شب خاطره، سرکشی از رزمندگان دفاع مقدس، دیدار با آزادگان و جانبازان، روایت‌گری در سطح مدارس و در مصلی نماز جمعه، حضور اعضای انجمن راویان سپاه شهرستان در سطح محلات، گلباران مزار شهدا، حضور پاسداران و بسیجیان در نماز جمعه، دیدار با خانواده‌های شهدا و برگزاری صبحگاه مشترک اشاره کرد.

فرمانده سپاه شهرستان سوادکوه، بسیج استکبار جهانی علیه انقلاب و مردم ایران را ناشی از ضرباتی دانست که انقلاب اسلامی ایران بر آنها وارد کرده و افزود: به برکت توکل به خدا، رهبری معمار کبیر انقلاب و ارشادات دیده‌بان بصیر انقلاب، رشادت‌های رزمندگان دفاع مقدس، صبر و شکیبایی خانواده‌های شهدا و استقامت مردم ایران اسلامی دشمن نتوانسته است توفیقی در اهداف شیطانی خود به دست آورد.