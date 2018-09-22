بخشنامه های بانک مرکزی کمر تولیدکننده را شکسته است

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین روز شنبه در استانداری تشکیل شد.

در این جلسه که استاندار، معاون اقتصادی استانداری، رئیس اتاق بازرگانی قزوین و فعالان بخش خصوصی حضور داشتند در مورد بخشنامه جدید بانک مرکزی برای صادرکنندگان که مشکل ساز شده است گفتگو کردند.

علیرضا کشاورز قاسمی رئیس اتاق بازرگانی قزوین در این جلسه گفت: در بدترین شرایط اقتصادی باید قدردان کارآفرینان باشیم و از خدمات آنها تجلیل کنیم که به اشتغال و تولید کمک می کنند.

وی افزود: در دو هفته گذشته اجرای دستورالعمل پیمان سپاری ارزی مشکلات صادرکنندگان را بیشتر کرده است که باید برای آن تدبیر کنیم.

کشاورز قاسمی تصریح کرد: تولیدکنندگانی که محصولات آنها از استان به عراق و افغانستان صادر می شود به دلیل اجرای دستورالعمل و ضوابط اجرایی بانک مرکزی با تعهد ارزی صادرکنندگان و الزام به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید آسیب رسانده و تداوم آن نگران کننده است.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد: باید مسئولان دولتی برای کمک به تولید عزم جدی داشته باشند و نگذارند تصمیمات اشتباه کمر تولیدکننده را بشکنند.

وی اظهارداشت: اتاق بازرگانی قزوین آمادگی کامل دارد با بهره گیری از دیدگاه کارشناسان تولید به تصمیم گیری دولت کمک کند اما به نظر می رسد کسی به نظر تولیدکننده اهمیت نمی دهد.

کشاورز قاسمی بیان کرد: صادرکنندگان استان با هر بخشنامه دولتی دچار مشکلات جدی می شوند و این روند در کنار تحریم ها فشار بر تولیدکننده را بیشتر کرده است.

در ادامه تعدادی از تولیدکنندگان مواد غذایی، مواد پلیمری و پلاستیکی مشکلات خود را مطرح کردند.