حادثه تروریستی در اهواز قطعا ریشه خارجی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی بیاینه ای آیت الله موسوی جزایری درباره حمله تروریستی در اهواز، با اشاره به اینکه حمله تروریستی در مراسم رژه نیروهای مسلح اتفاق افتاد، اظهار کرد: حدود ۲۰ دقیقه صحنه در اختیار جنایتکاران بود و این نشان می دهد که این جریان از قبل بررسی شده و اطلاعات دقیقی داشتند و کاملا آماده بودند به دلیل اینکه این حجم از حمله از یک گروه تروریستی کوچک و بی ریشه، قابل انجام نبود.

وی با بیان اینکه باید بررسی های زیادی درمورد حمله تروریستی در اهواز صورت گیرد، افزود: هدف جنایتکاران در تیراندازی جایگاه رژه و نیروهای مسلح بود؛ جنایتکاران قصد انتقام گیری از نظام جمهوری اسلامی را داشتند به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در نبرد با صهیونیسم موفق بوده است.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با محکوم کردن حمله تروریستی در اهواز بیان کرد: حمله تروریستی در اهواز به ضرر دخیلان در وقوع این حادثه است.

امام جمعه اهواز گفت: به کوری چشم دشمنان ما مقاوم می مانیم و از انقلاب حراست خواهیم کرد و مسئولان ذی ربط در راستای شناسایی عاملان این جنایت تلاش کنند.