به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا درباره نشست دوم میان دونالد «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی گفت: هنوز باید کارهایی انجام بگیرد تا رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی با یکدیگر دیدار دومی داشته باشند.

وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: در حال کار در این خصوص هستیم؛ اما برخی کارها نیز مانده است تا مطمئن شویم شرایط مناسبی وجود دارد تا سران دو کشور بتوانند به پیشرفت قابل توجهی برای خلع سلاح اتمی دست یابند.

پمپئو در ادامه اضافه کرد که گفتگوها میان رهبر کره شمالی و «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی که هفته گذشته انجام شد، گام هائی مهم در راستای خلع سلاح اتمی در شبه جزیره کره به شمار می آید.

این درحالیست که «مون جائه این» رئیس‌ جمهوری کره جنوبی دو روز پیش و پس از دیدار با کیم جونگ اون اعلام کرد که رهبر کره شمالی مایل است با هدف تسریع درخلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره به زودی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند.

رئیس‌ جمهوری کره جنوبی در این خصوص گفت: او (کیم جونگ اون) امیدوار است دیدار دوم با ترامپ در آینده نزدیک برگزار شود تا بتوان روند خلع سلاح هسته‌ای را سریع تر پیش بُرد.

لازم به ذکر است، در ماه ژوئن سال جاری میلادی سران کره شمالی و آمریکا برای اولین بار با یکدیگر دیدار کرده بودند.