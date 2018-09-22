آیین ملی حرکت نمادین کاروان اسرای کربلا در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان نمادین اسرای کربلا، بعد از ظهر شنبه و هم زمان با روز « بنی اسد» و سومین روز شهادت سالار شهیدان به حرکت در آمد.

این کاروان نمادین که برای سال هفدهم در ورامین به حرکت درآمد پس از صرف ۲.۵ ساعت از خیابان های این شهر عبور کرده و در میدان امام حسین(ع) تجمع کرد.

این کاروان طبق سنت هر ساله حرکت خود را از میدان رازی ورامین آغاز کرد و پس از عبور از خیابان های ۱۵ خرداد، شهدا و میدان امام خمینی( ره) در میدان امام حسین(ع) تجمع کرد، تا مصائب و ظلم هایی که پس از حادثه کربلا به خانواده امام حسین(ع) و اصحاب و یارانش گذشت را به نمایش بگذارند.

نقش آفرینی ۴۵۰ نفر در کاروان نمادین اسرای کربلا

مدیر هیات امنا هیات « دلسوختگان قمر بنی هاشم( ع) » که مجری این کاروان است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود ۴۵۰ نفر از عاشقان اباعبدالله( ع) حسین که عمدتا از هنرمندان هستند، در این کاروان نقش آفرینی کردند.

رضا تاجیک خاوه با بیان این که این کاروان در سال ۹۱ ثبت ملی شده است، ادامه داد: هنرمندان این کاروان با پوشیدن لباس های عربی به اجرای برنامه می پردازند.

وی گفت: در این هیات ۷۰ زن و بچه اسیر شده سوار بر شتر و یا پیاده نقش ایفا می کنند، همچنین ۳۰۰ نفر نقش اشقیاء و ۸۰ نفر صحنه شهادت حضرت قاسم( ع) را بازسازی می کنند، در این کاروان همچنین ۱۸ سر بریده روی نیزه‌ها قرار داشت و نیز ۷۰ شتر و اسب به اجرای نمایش پرداختند.

تاجیک خاوه گفت: در حال انجام اقدامات لازم برای ثبت این اقدام فرهنگی در یونسکو هستیم، که مقدمات آن نیز انجام شده است.

مردم عزادار سیدالشهدا( ع) با مشاهده این کاروان و به یاد مظلومیت اسرای کربلا به عزا و ماتم پرداختند.

این شرکت کنندگان با صلوات و اشک، غم و اندوه و ماتم بر مصائب وارد شده بر خاندان نبوت در روز عاشورا و سختی های اسارت در چنگال آل امیه گریستند.

جمعیت حاضر برای تماشای کاروان نمادین اسرای کربلا در ورامین حدود ۲۰ هزار نفر برآورد شده است.

پوشش کاروان نمادین اسرای کربلا توسط ۴۰ عکاس و خبرنگار

یکی از شهروندان ورامینی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تفکر عاشورا است، که توانست انقلاب اسلامی را پیروز کرده و در ۸ سال جنگ تحمیلی ما را سرافراز کرد و استکبار جهانی را به لرزه درآورد.

محمد امینی افزود: آن‌افرادی که در هشت سال جنگ تحمیلی توانستند، ملت ما را پیروز کنند و شهدای ما، همه و همه پیروان عاشورا و قیام سیدالشهدا( ع) بودند، امروز ما نیاز به اقدامات فرهنگی مانند این کاروان داریم، چرا که دشمن در جنگ نرم قصد دارد، فرهنگ عاشورا را در بین ایرانیان کم رنگ کند.

وی که با بغضی برآمده از خشم، سخن می گفت، افزود: باید بدانیم، تا راه شهدا ادامه داشته باشد و تا قیام سیدالشهدا( ع) سرلوحه همه ما شیعیان قرار بگیردف قطعا پیروزی از آن ما است و دشمنان شکست خواهند خورد.

مدیر روابط عمومی کاروان نمادین اسرای کربلا نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: هدف از راه اندازی این کاروان نمایش مصائبی است، که بر اهل بیت عصمت و طهارت در جریان قیام عاشورا گذشت، تصور آن چه بر حضرت زینب(س) ، امام سجاد(ع) و دیگر اسرا گذشته، بدون نمایش تصویر، بسیار سخت است.

علی تاجیک خاوه با بیان این که امروز برای حدود ۴۰ عکاس و خبرنگار کارت تردد صادر شد، افزود: این تعداد خبرنگار و عکاس با عشق و علاقه ای وصف نشدنی به پوشش کاروان نمادین اسرای کربلا پرداختند.