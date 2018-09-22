مهندسی شهرسازی و طرح تفصیلی شهر ایلام اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز شنبه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس، حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز را محکوم کرد و گفت: در آستانه چهل سالگی نظام، ایران اسلامی مقتدارانه راه سرافرازی خود را ادامه می دهد و دشمنان این نظام و مردم همواره و در طول سالیان متمادی سعی داشته اند به طرق مختلف ازجمله ترورهای وحشیانه در عزم و اراده جمهوری اسلامی خلل وارد کنند اما با هر حرکت منافقانه آنان اتحاد و وحدت این ملت برای ایستادن در مقابل دشمنان دوچندان شده است.

وی در ادامه دفاع مقدس را سند افتخار مقاومت ملت بزرگ ایران در مقابل ددمنشی زورگویان عالم قلمداد کرد و افزود: این هفته فرصتی برای مرور خاطرات سلحشوری فرزندان ملت مقاوم ایران و بهانه ای برای تکریم حماسه سازان این عرصه بزرگ است.

استاندار ایلام در بخش دیگری از صحبت هایش در خصوص طرح تفضیلی شهر ایلام با مطرح کردن این سئوال که چرا باید طرح تفصیلی شهری که مرکز استان است ۷ سال طول بکشد، تصریح کرد: شهر ایلام نماد استان ایلام است و بایست به سرعت مهندسی شهرسازی و طرح تفصیلی آن اصلاح شود.

وی در ادامه افزود؛ این شهر مرکز استان سرافراز ایلام است و بایست نه تنها در طراز یک مرکز استان به آن توجه شود بلکه به تناسب کاریزمای بلند و باشکوه این دیار مورد توجه قرار گیرد.

سلیمانی دشتکی با تاکید بر این نکته که بایست توسعه ایلام خارج از مسائل قومیتی و مسائل کوچک مورد بررسی قرار گیرد، گفت: بطور مثال همه ما دلسوز محیط زیست هستیم اما بایست به فکر اشتغال جوانان و توسعه شهر و استان نیز باشیم.

وی با ذکر این مهم که مدیران بایست وسعت دید داشته باشند و به بهانه های مختلف از جمله تنگ نظری مانع توسعه استان نشوند، بیان داشت: نبایست به بهانه های مختلف از جمله منابع طبیعی و محیط زیست برای اشتغال و توسعه استان مانع ایجاد کنیم چراکه اهمیت خود محیط زیست و منابع طبیعی هم به خاطر اهمیت همین مردم است.

استاندار ایلام با اشاره به رویکرد توسعه ای دیگر استان ها در قبال موضوعات مشابه در استان گفت: زیاد جای دوری نرویم به همین استان های مجاور نگاه کنیم و ببینیم که نحوه برخورد آنها با عوامل زیست محیطی و توسعه ای چگونه است و بیائیم همان را الگوبرداری کنیم و همپای آنها در مسیر توسعه حرکت کنیم.