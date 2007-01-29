برخی رهبران جناح حاکم بر لبنان برای فتنه انگیزی میان شیعه و سنی تلاش می کنند/ حزب الله هرگز به سوی درگیری طائفه ای کشانده نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سید حسن نصرالله، شب گذشته در سخنانی درجمع زیادی از شهروندان لبنانی در بیروت گفت : برخی در دولت سنیوره تلاش می کنند تا در جهت خدمت به اسرائیل ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی، این گروهها را علیه یکدیگر تحریک کنند.

نصرالله در ادامه افزود: ما مخالف آشوب، جنگ داخلی و افزایش ناآرامی هستیم، اما باید این نکته را یادآور شوم که حزب الله اسلحه خود را زمین نگذاشته و بر اساس منافع اسرائیل حرکت نمی کند.

وی تصریح کرد: درگیری های روز پنجشنبه گذشته در بیروت، با هدف کشاندن ما به جنگ و درگیری بود.



نصرالله با تمجید ازنقش ارتش لبنان گفت : باید عاملان حادثه پنجشنبه اعدام شوند؛ارتش نقش بسیار بزرگی داشت ؛ رهبران حزب الله هم به توقف فتنه اهتمام داشتند و ما مجبور شدیم از زبان وظیفه دینی از طریق صدور فتوایی برای عقب نشینی از خیابانها و واگذاری کارها به ارتش استفاده کنیم.

وی خاطر نشان کرد : برخی سران در هیئت حاکم بر لبنان خواهان به وجود آمدن این فتنه هستند و شبانه روز برای چنین هدفی تلاش می کنند؛ نصرالله این افراد را به گمراه کردن افکارعمومی عربی و جهانی متهم کرد.

بر اساس این گزارش هر چند دبیر کل حزب الله به شخص و یا جریان خاصی در هیئت حاکم بر لبنان که به گفته وی برای فتنه انگیزی میان شیعه و سنی تلاش می کنند؛ اشاره نکرد، اما خاطرنشان کرد که شواهدی در دست که این گفته ها را ثابت می کند.

از سوی دیگر ، سید حسن نصرالله اظهارات جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره این جنبش را محکوم کرد؛ بوش حزب الله را تهدیدی بزرگ برای لبنان همانند شبکه القاعده قلمداد کرده بود.



وی گفت : بوش به این علت به حزب الله حمله کرد، زیرا این جنبش از ملت فلسطین حمایت و با اسرائیل مبارزه می کند.



نصرالله تاکید کرد: حزب الله هرگز به درگیری طائفه ای کشانده نخواهد شد و هرگز سلاح خود را به روی هیچ لبنانی نشانه نخواهیم گرفت، زیرا تنها برنده در این جنگ، اسرائیل و دولت آمریکا خواهد بود.

یادآور می شود سید حسن نصرالله طی روزهای گذشته با دعوت مردم لبنان به آرامش از آنها خواسته بود تا خیابان های لبنان را تخلیه کرده و به منازل خود باز گردند.

بر همین اساس دبیر کل حزب الله پیش از این خواستار خویشتن داری شهروندان لبنانی و هوشیاری آنها و خروج از خیابانها شده بود.

سید حسن نصرالله همچنین خواستارمهار بحران لبنان ، هوشیاری مردم، مسئولیت پذیری همگان و تاکید همه بر منافع لبنان شده بود.

وی همچنین ریختن خون شهروندان لبنانی را حرام دانسته و افزوده بود : هر فرد لبنانی که علیه دیگر لبنانی ها سلاح بدست بگیرد، اسرائیلی محسوب می شود.