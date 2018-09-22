حادثه تروریستی اهواز نشان دهنده به بن بست رسیدن دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبیدر بیانیه ای اعلام کرد: حادثه کور تروریستی تکفیری ها و مزدوران آمریکا و صهیونیست و آل سعود در اهواز نشانه یأس و زبونی و استیصال و درماندگی دشمنان اسلام و انقلاب و ایران است.

وی افزود: این جنایت وحشیانه در پی شکست های پی در پی آنان از جبهه مقاومت و نیز خلق حماسه عاشورایی در دهه محرم توسط مردم خوزستان به ویژه در مناطق عربی است و بیانگر آن است که دشمنان به بن بست رسیده اند.

آیت الله کعبی اظهار کرد: ملت عاشورایی ایران اسلامی و مردم انقلابی و ولایتمدار خوزستان و اهواز با بصیرت و یکپارچگی و عشق و وفاداری به مکتب حسینی و پیروی از خط امام و رهبری در برابر دشمنان در صحنه با وحدت و برادری حاضر هستند و چشم فتنه وهابی های مزدور سعودی را کور خواهند کرد.

وی با بیان اینکه مشت آهنین و ضربه کوبنده و تنبیه کننده پاسخ این جنایتکاران ضد بشری است، گفت: نمایش اقتدار و عظمت ملت ایران و نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدس، با این جنایت وحشیانه و کشتار مردم بی گناه و کودکان آسیب نمی بیند بلکه بر میزان رشد و آگاهی و هوشیاری و بصیرت و روحیه انقلابی و وحدت و برادری مردم افزوده می شود.

نماینده خوزستان در مجلس خبرگان، تصریح کرد: مردم بیشتر قدر نیروهای حافظ امنیت و مدافعان حرم را می دانند. از اقدام قاطع سربازان و پاسداران اسلام و انقلاب در هلاکت و نابودی این گروه تروریستی تشکر می نمایم.

وی ادامه داد: حضور شکوه مند مردم اهواز و قبایل غیور عرب با بیرق های قبایل و نشانه های محلی، در تشییع جنازه شهدای سرافراز با شعار «هیهات منا الذلة» و «لبیک یا حسین» و «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آل سعود» و اعلام برائت و بی زاری از امویان زمان و حامیانشان ریشه این شجره خبیثه را قلع وقمع خواهد کرد.

نماینده خوزستان در مجلس خبرگان گفت: به رهبری عزیز و ملت ایران و مردم ولایتمدار و انقلابی خوزستان و اهواز و خانواده معزز شهیدان این حادثه جانگداز را تسلیت عرض کرده و از خداوند متعال شفای عاجل مجروحان و صبر جمیل و اجر جزیل برای کلیه داغدید گان و علو درجات شهداء و حشر با امام حسین علیه السلام و شهدای کربلاء مسئلت را داریم.