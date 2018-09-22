به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «خائر بولسونارو» (Jair Bolsonaro) نامزد پیشتاز در انتخابات آتی ریاست جمهوری برزیل از عدم حضور در مناظرات خبر داد.

نامزد پیشتاز در انتخابات آتی ریاست جمهوری برزیل در تشریح دلیل خود از این اقدام اعلام کرد: باید به توصیه پزشکان گوش دهم. نمی توانم تا دور اول انتخابات ریاست جمهوری در مناظره ها شرکت کنم.

وی در ادامه افزود: تنها در رقابت های برخط مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنم.

این درحالیست که «خائر بولسونارو» چندی پیش و در جریان یک راهپیمائی انتخاباتی با سلاح سرد چاقو مورد حمله قرار گرفته بود.

گفتنی است، جلد شماره اخیر نشریه اکونومیست به پیشتازی وی به عنوان کاندیدای راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری برزیل و پیروزی احتمالی او اختصاص یافته است.