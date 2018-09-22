  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۵۵

پیشتاز انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل از مناظره تلویزیونی بازماند

پیشتاز انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل از مناظره تلویزیونی بازماند

نامزد پیشتاز در انتخابات آتی ریاست جمهوری برزیل به تشریح علت عدم حضور خود در مناظرات تلویزیونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «خائر بولسونارو» (Jair Bolsonaro) نامزد پیشتاز در انتخابات آتی ریاست جمهوری برزیل از عدم حضور در مناظرات خبر داد.

نامزد پیشتاز در انتخابات آتی ریاست جمهوری برزیل در تشریح دلیل خود از این اقدام اعلام کرد: باید به توصیه پزشکان گوش دهم. نمی توانم تا دور اول انتخابات ریاست جمهوری در مناظره ها شرکت کنم.

وی در ادامه افزود: تنها در رقابت های برخط مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنم.

این درحالیست که «خائر بولسونارو» چندی پیش و در جریان یک راهپیمائی انتخاباتی با سلاح سرد چاقو مورد حمله قرار گرفته بود.

گفتنی است، جلد شماره اخیر نشریه اکونومیست به پیشتازی وی به عنوان کاندیدای راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری برزیل و پیروزی احتمالی او اختصاص یافته است.

کد مطلب 4409173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها