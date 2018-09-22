به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با نوحه خوانی و همراهی مردم مومن برگزار شد، عوامل و سربازان یزید و معاویه زنان و کودکان خاندان اهلبیت(ع) را در غل و زنجیر و با پای برهنه و دستان بسته در حالی که زیر تازیانههای ستمگران قد خم کرده بودند در خیابانهای شهر گرداندند.
همزمان با سومین روز سالروز شهادت شهدای دشت کربلا؛
عبور نمادین کاروان کربلا در ارومیه
ارومیه – همزمان سومین روز شهادت امام حسین (ع) و بهیاد مصیبتهای بازماندگان واقعه عاشورا، کاروان اسرای کربلا در خیابان های ارومیه بهحرکت درآمد.
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