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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۵۱

همزمان با سومین روز سالروز شهادت شهدای دشت کربلا؛

عبور نمادین کاروان کربلا در ارومیه

عبور نمادین کاروان کربلا در ارومیه

ارومیه – همزمان سومین روز شهادت امام حسین (ع) و به‌یاد مصیبت‌های بازماندگان واقعه عاشورا، کاروان اسرای کربلا در خیابان های ارومیه به‌حرکت درآمد.

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به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با نوحه خوانی و همراهی مردم مومن برگزار شد، عوامل و سربازان یزید و معاویه زنان و کودکان خاندان اهل‌بیت(ع) را در غل و زنجیر و با پای برهنه و دستان بسته در حالی که زیر تازیانه‌های ستمگران قد خم کرده بودند در خیابان‌های شهر گرداندند.

کد مطلب 4409174

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