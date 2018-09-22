عبور نمادین کاروان کربلا در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با نوحه خوانی و همراهی مردم مومن برگزار شد، عوامل و سربازان یزید و معاویه زنان و کودکان خاندان اهل‌بیت(ع) را در غل و زنجیر و با پای برهنه و دستان بسته در حالی که زیر تازیانه‌های ستمگران قد خم کرده بودند در خیابان‌های شهر گرداندند.