دولتمردان در تصمیم گیری ها از نظر تولیدکنندگان استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، به گزارش خبرنگار مهر، چهل و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین روز شنبه در استانداری تشکیل شد.

در این جلسه که استاندار، معاون اقتصادی استانداری، رئیس اتاق بازرگانی قزوین و فعالان بخش خصوصی حضور داشتند در مورد بخشنامه جدید بانک مرکزی برای صادرکنندگان که مشکل ساز شده است گفتگو شد.

مهدی عبدیان از صادرکنندگان نمونه استان قزوین در این جلسه اظهارداشت: در سالهای ۹۲ تا ۹۶ اقدامات خوبی برای حمایت از صادرکنندگان از سوی دولت انجام شد و همراهی خوبی از سوی ادارات مالیات، بیمه و دستگاههای خدمات رسان صورت گرفت و توانستیم بر مشکلات غلبه کرده و کارها را جلو ببریم.

وی افزود: امروز که شرایط بسیار حاد و ویژه شده انتظار می رفت نوع مدیریتها هم بر اساس وضعیت موجود تغییر کند و بهتر شود اما گاهی تصمیماتی گرفته شده و بخشنامه هایی صادر می شود که نه تنها حلال مشکلات نیست بلکه مانع تولید محسوب می شود.

صادرکننده نمونه کشوری یادآورشد: حمایتهای قبلی موجب شد طرح توسعه واحدها را آغاز کنیم اما امروز با تشدید مسائل دیگر قادر به اجرای طرح خود نیستیم و شاید با تشدید مشکلات تعدیل نیرو هم داشته باشیم.

وی گفت: این که ارز صادراتی به دولت بازگردد برای تولیدکننده مشکل ساز است و بهتر است برای کسانی که به عراق و افغانستان صادرات دارند استثنا شود و به نظر می رسد دولت این موضوع را قبول کند.

عبدیان یادآورشد: در شهریور ماه با معرفی رئیس جدید بانک مرکزی بخشنامه دیگری صادر کردند که صادرکننده باید ضمانت نامه ارزی بدهد در شرایطی که مواد اولیه با ارز ۱۴ هزار تومانی تهیه می شود چرا باید دلار هشت هزار تومانی در سامانه نیما ثبت کنیم.

وی بیان کرد: همه صادرکنندگان مخالف این بخشنامه هستند و این تصمیم اشتباه موجب شده بسیاری از واحدهای تولید شیشه و ورق فولادی در استان که قبلا شاخص کشوری بودند در آستانه تعطیلی قرار گیرند.

این کارآفرین برتر کشور اضافه کرد: چرا از نظر صادرکننده استفاده نمی شود تا تصمیمات کاربردی گرفته شود و تولیدکننده آسیب نبیند.

وی اظهارداشت: برخی مسئولان یک شبه با یک تصمیم غلط همه سرمایه ها را به باد می دهند و کاری کرده اند که اعتماد به دولت کاهش یابد.

عبدیان گفت: صادرکننده موظف شده حداقل ۹۵ درصد ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند واز طریق سامانه به بانک اظهار کند و ۵ درصد باقیمانده برای تامین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، راه اندازی دفاتر خارج از کشور در اختیار صادر کننده است در حالی که بسیاری از واحدها که صادرات محورند با این کار نابود می شوند.

عبدیان گفت: چرا دولت بر فعالیت پتروشیمی ها نظارت ندارد و تنها فشار را به تولیدکننده متوسط و خرد وارد می کند در حالی که در همین شرایط یک واحد کوچک پتروشیمی به اندازه ۵ برابر درآمد مالیاتی استان سود کرده است ولی ما اسیب دیده ایم.

آهنی دیگر تولیدکننده استان هم گفت: ضعف کارشناسی در تصمیم گیرها کاملا مشهود است و بخشنامه اخیر بانک مرکزی هم ایراد دارد و باعث می شود بازار کالای ایرانی در هند و عراق و افِغانستان از دست برود.

وی اظهارداشت: تصمیمات غلط برخی مسئولان کشوری به گونه ای است که گویی عده ای اصرار دارند تا تولیدکننده را زمین بزنند و نابود کنند.

آهنی یادآورشد: به جای کمک کردن متاسفانه با بخشنامه های نسنجیده همه را دچار بحران می کنند و دولت بدون استفاده از نظر کارشناسان و تولیدکنندگان تصمیمی می گیرد که نابود کننده است.

جعفرزاده تولیدکننده مواد غذایی هم گفت: افزایش مواد اولیه و بسته بندی موجب افزایش هزینه های تولید شده و این روند ما را به سمت تعدیل نیرو و کاهش تولید سوق می دهد.

وی اضافه کرد: با تصمیم غلط برخی مسئولان به بیراهه می رویم و باعث می شود کسانی که اهلیت ندارند وارد صادرات شوند و کار دچار مشکل شود لذا انتظار داریم جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت و حتی رئیس جمهور تشکیل شود تا ما به صورت مستقیم مشکلات تولیدکننده و صادرکننده را مطرح کرده و دنبال راهکار اساسی باشیم.

معابی از تولیدکنندگان قطعات خودرو هم گفت: در استان قزوین ۶۰ قطعه ساز داریم که مانده طلب قطعه سازان کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان است که ۵ درصد ان سهم استان قزوین است.

وی افزود: پروسه پرداخت مطالبات قطعه سازان از ۴ ماه شروع می شود و تامین مواد اولیه برای قطعه سازان متوسط طولانی است ودر این شرایط ما احساس خطر می کنیم زیرا با این روند حتی واحدهای بزرگ در حال ورشکستگی هستند.

معابی اضافه کرد: در حالی که خودروسازان به سودهای میلیاردی رسیده اند اما قطعه ساز با مشکلات نقدینگی روبروست و آینده تاریکی در انتطار آنهاست و اگر تدبیر نکنیم این واحدها نیز دچار تعطیلی و ورشکستی خواهند شد.

نیک روشت مدیرکل گمرک استان گفت: به گمرک اجازه داده می شود مواد اولیه و ماشین آلات صادرکنندگان تا ارایه کد رهگیری تخصیص ارز ترخیص شود و ۴ ماه فرصت داده شود تا برای ارائه کد اقدام کنند.

در این جلسه پیشنهاد معافیت صادرکنندگان به عراق و افغانستان، ارمنستان، آذربایجان و کشورهای سی آی اس و مستثنی کردن این کشورها در پیمان سپاری ارزی از سوی تولیدکنندگان استان ارائه شد.

همچنین پیشنهاد گمرک استان قزوین در خصوص ترخیص سریع تر مواد اولیه و ماشین الات خط تولید در جلسه بررسی شد.