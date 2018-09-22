سویای تراریخته مقاوم به شوری و خشکی تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، آرژانتین، برای اولین بار در جهان، سویای تراریخته متحمل به شوری و خشکی را در سال ۲۰۱۹ کشت خواهد کرد. کشت این محصول گام مهمی برای مقابله با خشکی و گرمایش جهانی است.

HB۴ یک ژن متحمل به خشکی است که از آفتابگردان به سویا منتقل شده است. این ژن قابل انتقال به گندم هم هست. سویای تراریخته متحمل به خشکی توسط دکتر ریچل شان، پژوهشگر زیست فناوری شورای تحقیقات علمی و فنی ملی و استاد دانشگاه ملی لیتورال تولید شده است. انتظار می رود این محصول به دلیل تحمل شرایط کم آبی ۳۰ درصد افزایش عملکرد داشته باشد.

نتایج آزمایشات مزرعه ای سه ساله نشان می دهد ارزش غذایی سویای تراریخته متحمل به خشکی عینا مشابه رقم غیرتراریخته است. آزمایشات همچنین نشان می دهند این محصول تراریخته جدید هیچ اثر سوئی برای انسان و سایر موجودات زنده و محیط زیست ندارد.

آرژانتین سومین تولید کننده و صادر کننده بزرگ سویا و بزرگترین صادرکننده روغن سویا و کنجاله سویا در سطح جهان است. در سال ۲۰۱۷ ذرت، سویا و روغن سویا ۱۷.۷ درصد از کل صادرات کشور آرژانتین را به خود اختصاص داد.

آرژانتین یکی از بزرگترین صادرکننده های سویا، پنبه و ذرت تراریخته است. ۲۳.۱۱ میلیون هکتار از زمین های کشاورزی آرژانتین در سال ۲۰۱۷، زیر کشت این سه محصول تراریخته رفته است. این مقدار معادل ۱۲ درصد از کل سطح زیر کشت جهانی محصولات تراریخته است.

نزدیک به صد در صد سویا، پنبه و ذرت تولید شده در آرژانتین تراریخته است که نشانه اعتماد دولت آرژانتین و کشاورزان این کشور به فناوری مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته است و از رشد اقتصادی برای آرژانتین خبر می دهد. این کشور با ۲۳.۶ میلیون هکتار رتبه سوم سطح زیر کشت محصولات تراریخته را در سال ۲۰۱۷ به خود اختصاص داد و با کسب ۲۳.۷ میلیارد دلار سود، پس از ایالات متحده آمریکا در رتبه دوم قرار گرفت.