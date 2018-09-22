افزایش شمار قربانیان واژگونی کشتی در تانزانیا به ۱۹۶ کشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، شمار جان باختگان سانحه واژگونی کشتی مسافربری در دریاچه ویکتوریا در روز گذشته به ۱۹۶ نفر رسیده است.

بر اساس اعلام رسانه های این کشور به همین مناسبت، ۳ روز عزای عمومی اعلام شده است.

«جان مگوفولی» رئیس جمهوری تانزانیا در گفتگو با تلویزیون ملی این کشور اعلام کرد: کاپیتان کشتی که در هنگام وقوع سانحه در کشتی حضور نداشته بازداشت و حکم بازداشت سایر عاملان حادثه صادر شده است.

رئیس جمهوری تانزانیا در ادامه افزود: براساس گزارش اولیه علت حادثه به بارگیری بیش از حد باز می‌گردد؛ اما کمیته تحقیقات حادثه اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار خواهند داد.

گفتنی است ظرفیت این کشتی حداکثر ۱۰۰ مسافر بوده که هنگام غرق شدن بیش از ظرفیت مسافر داشته و در فاصله ۵۰ متری اسکله دچار سانحه شده است.