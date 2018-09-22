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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۱۷

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی عنوان کرد:

افراد تحت پوشش کمیته امداد خراسان رضوی افزایش یافته است

افراد تحت پوشش کمیته امداد خراسان رضوی افزایش یافته است

مشهد-مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی گفت: پنج درصد تا پایان مرداد به جمعیت تحت حمایت کمیته امداد خراسان رضوی افزوده شده است.

به گزارش خبرنگارمهر، حبیب الله آسوده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شرایط اقتصادی موجود، خانواده های مورد حمایت را تحت فشار قرار داده است وکمیته امداد خراسان رضوی شناسایی افراد با شرایط ویژه و حمایت از آنها به صورت زمان دار را مدنظر دارد.

وی افزود:جمعیت تحت حمایت این نهاد ۱۲۳ هزار خانوار بود که تا پایان مرداد امسال با افزایش شش هزار خانوار به ۱۲۹ هزار خانوار رسیده است که این امر نشان از رشد حدود پنج درصدی خانوار تحت حمایت دارد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی گفت:یکی از راه های حل مشکلات خانواده های نیازمند اشتغال زایی و توانمندسازی آنها است و اعتبارات خوبی در بخش اشتغال به کمیته امداد تخصیص داده شده است که متاسفانه شرایط اقتصادی اخیر نیز در این امر تاثیراتی داشته و طرح های اشتغال را با مشکل مواجه کرده است.

آسوده ضمن اعلام ارائه خدمات به ۵۰۰ هزار نفر در کمیته امداد خراسان رضوی تاکید کرد:خوشبختانه سال گذشته با همراهی مناسب بانکها ۱۰۰ درصد اعتبارات اشتغال جذب شد که امیدواریم امسال نیز بتوانیم اعتبارات خوبی را جذب کنیم.

وی گفت: تکیه بر امور دینی و مشارکت مردم، وحدت کلمه، همبستگی و انسجام اجتماعی و حسن تدبیر از جمله مواردی است که می توان با آن در شرایط کنونی مشکلات مردم را حل کرد.

کد مطلب 4409189

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