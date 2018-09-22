بریمانلو به مدال برنز دست پیدا کرد/ هفتمین مدال ایران در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی بریمانلو جودوکار وزن ۷۳- کیلوگرم تیم ملی کشورمان که با ۵ پیروزی و یک شکست به دیدار رده بندی رقابتهای جهانی رسیده بود، در این مرحله برابر «اودبایار بولدباتار» از مغولستان به پیروزی رسید و مدال برنز گرفت. این مغولی با رنکینگ چهار دنیا و مدال برنز دوره قبل جهان، در مسابقات قهرمانی سال ۲۰۱۷ آسیا برابر بریمانلو به پیروزی دست پیدا کرده بود.

بریمانلو امروز مبارزات بسیار خوبی به نمایش گذاشت و شایسته کسب مدال بود. وی که مدتی قبل مدال برنز بازیهای آسیایی را کسب کرده بود، با برتری مقابل «کیم چول وانگ» از کره شمالی، «ایشن امانوف» از قرقیزستان، «تامی ماکیاس» از سوئد، «ایلیان پاتکوویچ» از مولداوی و «لاشا شاداتوشیلی» از گرجستان به نیمه نهایی راه یافته و در این مرحله برابر «آن چان گریم» از کره جنوبی باخت و به دیدار رده بندی رفت.

اوج کار این جودوکار خوب کشورمان در مبارزات امروز برتری مقابل حریف گرجستانی بود. جودوکاری عنوان دار با رنکنیگ با رنکینگ ۶ دنیا که مدال طلای المپیک ۲۰۱۶ شاخص ترین مدال وی بود. این گرجستانی تنها ۱۳ ثانیه برابر بریمانلو دوام آورد و با ضربه فنی بازنده تاتامی را ترک کرد و در گروه بازنده ها هم به مغولستان باخت و از دست یابی به مدال بازماند.

این هفتمین مدال جودو ایران در رقابتهای جهانی است. پیش از بریمانلو ، آرش میراسماعیلی دو طلا و دو برنز، محمود میران و سعید ملایی هم هر کدام یک برنز برای جودو ایران در رقابتهای جهانی کسب کرده بودند

سعید ملایی دومین نماینده ایران روی تاتامی جهانی

سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرم فردا یکشنبه اول مهرماه و در وزن ۸۱- کیلوگرم به روی تاتامی می رود. در این وزن ۷۰ جودوکار حضور دارند که ملایی با سید یک در دور نخست گروه A استراحت دارد و سپس به مصاف «برایند» از کانادا می رود. این حریف رنکینگ ۱۸ دنیا را در اختیار دارد و با دو طلا و یک نقره ای که در چند ماه اخیر از رقابتهای بین المللی کسب کرده نشان داده آماده گی بالایی دارد. البته این کانادایی در رقابتهای گرنداسلم ابوظبی برابر ملایی بازنده شده و بعید است مشکلی برای جودوکار کشورمان ایجاد کند. ملایی دور سوم باید برابر برنده مبارزه کنگو و ایسلند مبارزه کند که بازهم کار دشواری پیش رو ندارد.

رقابتهای جودو قهرمانی جهان که از روز پنجشنبه با حضور ۷۵۸ جودوکار از ۱۲۵ کشور در باکو آغاز شده، تا پنجم مهرماه ادامه خواهد داشت.