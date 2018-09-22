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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۱۲

سرمربی مس کرمان:

صدر جدول را حفظ می کنیم/ امیدوارم داوری منصفانه باشد

صدر جدول را حفظ می کنیم/ امیدوارم داوری منصفانه باشد

کرمان – سرمربی مس کرمان با ابراز امیدواری به داوری منصفانه در بازی مقابل شاهین بوشهر گفت: هدف مس حفظ صدر جدول است.

نادر دست نشان در گفتگو با مهر اظهارداشت: شاهین یکی از تیمهای خوب لیگ است اما مس کرمان با تمرینات ویژه و تدابیر فنی فقط برای کسب امتیاز و پیروزی به بوشهر آمده است.

وی تصریح کرد: ما امیدواریم داوری منصفانه باشد و به گونه ای داوری نشود که جنبه دلجویی به دلیل حوادث هفته قبل را داشته باشد.

سرمربی مس کرمان ادامه داد: بازیهای لیگ فشرده و مشکل است و بازی در بوشهر هم برای همه تیمها سخت است چون این تیم از بازیکنان خوب، مربی خوب و هواداران پر شور برخوردار است.

وی بیان کرد: بازیکنان ما هم شرایط خوبی دارند و البته از تجربه لازم برای بازی با تیمهایی مانند شاهین بوشهر برخوردار است.

کد مطلب 4409199

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