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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۲۹

مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار شهرداری تبریز خبر داد:

تردد خودروهای سنگین از اول تا یازدهم مهرماه در داخل شهر ممنوع است

تردد خودروهای سنگین از اول تا یازدهم مهرماه در داخل شهر ممنوع است

تبریز- در راستای افزایش ایمنی دانش آموزان و آسایش شهروندان و کاهش ترافیک، برای ۱۱روز اول مهرماه تحت هیچ عنوان مجوز تردد خودروهای باری سنگین اعم ازخودروهای حامل بتن و یا نخاله صادر نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاضل نادری با اعلام این خبر افزود: در ایام اول تا یازدهم مهرماه با خودروهای باری سنگینی هم که بدون اخذ مجوز نسبت به تردد و فعالیت در سطح اقدام نمایند، برابر ضوابط توسط عوامل محترم پلیس راهور و همچنین گشتهای خودرویی و بازرسان سازمان برخورد جدی خواهد شد.

نادری افزود: از تمامی شرکتها و مالکین خودروهای باری سنگین درخواست میگردد که با احترام به قوانین و مقررات از هرگونه فعالیت در سطح شهر(درمحدوده زمانی فوق) خود داری و برای اخذ مجوز برای حمل بتن و... ازدوازدهم مهرماه به سازمان حمل ونقل بار شهرداری تبریز مراجعه نمایند.

مدیرعامل سازمان حل و نقل بار شهرداری تبریز در پایان ازشهروندان نیز درخواست کرد در صورت رویت هرگونه فعالیت خودروهای باری سنگین در این ده روز (خصوصآ بتن ریزی) مراتب را در اسرع وقت به پلیس راهور و یا سازمان حمل ونقل بار شهرداری تبریز اطلاع دهند.

کد مطلب 4409200

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