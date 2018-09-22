زمین برای احداث کتابخانه مرکزی کرج جانمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی قنبر هراتی بعدازظهر شنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، به فعالیت‌های سه‌ماهه اخیر اداره کل کتابخانه‌های استان اشاره کرد و گفت: قرار است از محل نیم درصد سهم بودجه از سوی شهرداری کرج استفاده کرده و برای ایجاد ساختمان جدید اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان و احداث ساختمان کتابخانه مرکزی در کرج بهره‌مند شویم.

وی در ادامه افزود: برای پیگیری مطالبات اداره کل هم با سازمان برنامه‌وبودجه استان اقداماتی را دنبال کرده‌ایم و با بنیادهای برکت و علوی و همچنین انجمن‌های خیریه استان البرز هم‌صحبت‌هایی برای همکاری داشته‌ایم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز در خصوص پیگیری احداث کتابخانه در شهرهای استان البرز ازجمله در چهارباغ، گفت: کارهای لازم در خصوص احداث این کتابخانه فراهم‌شده و افتتاح گردیده است.

قنبر هراتی در بخش دیگری به برگزاری جشنواره رضوی در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی اشاره کرد و ادامه داد: از حدود ۴۰ کتابخانه عمومی شهر کرج هم بازدید مستمر داشته‌ایم تا موانع و مشکلات این ساختمان‌ها تا حدودی رفع شود.

وی در خصوص پیگیری مصوبات جلسات قبلی انجمن کتابخانه‌های استان، گفت: بخش آسارا و همچنین شهر طالقان و بخش تنکمان برای احداث کتابخانه‌ها در این شهرها و بخش‌ها را دنبال کرده‌ایم و در خصوص شهر طالقان بررسی نقشه‌های احداث کتابخانه انجام‌شده و اعتبار ویژه احداث آن‌هم منظور شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز در خصوص احداث کتابخانه مرکزی در شهر کرج با شاخص‌های موردنیاز ایجاد چنین مکانی، بیان کرد: مقرر گردید زمینی در خیابان اردلان شش که جزو زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی است در اختیار اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز قرار داده‌شده بود، برای این مورد اختصاص یابد.

قنبر هراتی ادامه داد: در حال حاضر بازرسی زمین احداث ساختمان کتابخانه مرکزی در حال انجام است و در ادامه قرار است اقدامات موردنیاز اجرای این پروژه که زمین آن حدود ۲ هزار و ۶۰۰ متر است، اجرایی شود.

وی توضیح داد: نشستی با فرمانداران، شهرستان‌ها روسای شوراها و همچنین شهرداران استان البرز داشته باشیم تا حدود نیم درصد سهم کتابخانه‌ها از درآمد شهرداری‌ها به‌طور مستقیم به نمایندگی‌های شهرستانی ابلاغ‌شده و با کمک آن خیلی از مشکلات عرصه تجهیز و توسعه کتابخانه‌های شهرستانی از این روش حل شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز در ادامه تشریح کرد: نصب راهنمای تابلوی هدایت به سمت کتابخانه‌های شهری در شهرستان‌ها هم مدنظر است که از سوی برخی شهرداری‌های استان این اقدام صورت گرفته اما در کرج هنوز برای چند کتابخانه این مهم امرایی نشده است.

قنبر هراتی تشریح کرد: تا دهه فجر امسال ۳ تا ۴ کتابخانه به فضاهای کتابخانه‌ای استان افزوده خواهد شد که در این خصوص برای کتابخانه بخش آسارا مشکلات مربوطه حل‌شده است و تا زمان وعده داده‌شده که دهه فجر است، افتتاح خواهد شد.

وی عنوان کرد: مراحل ساخت کتابخانه بخش تنکمان هم که از سال ۹۰ آغازشده است و مساحت آن‌هم حدود ۸۰۰ مترمربع دارد دنبال می‌شود که آخرین اعتبار تعیین‌شده از سوی شهرداری آنجا بدین منظور حدود ۵۰۰ میلیون تومان است اما هنوز تخصیص داده نشده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز گفت: برای کتابخانه مرکزی ماهدشت هم که حدود یک هزار و ۵۰۰ متر زیربنا دارد حدود ۶۰۰ میلیون تومان از سوی وزارت راه و شهرسازی تخصیص داده‌شده است اما اعتبار شهرداری آنجا هنوز محقق و عملیاتی نشده است.

قنبر هراتی گفت: مراحل ساخت کتابخانه مرکزی هشتگرد هم از چند سال آغازشده اما تنها گودبرداری آن عملیاتی شده است.