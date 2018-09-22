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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۱۰

به منظور کاهش زمان ناشی از ترافیک سنگین در تهران انجام شد؛

بخشنامه جهانگیری به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی

بخشنامه جهانگیری به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی

معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای تاکید کرد: کارمندان تمامی دستگاههای اجرایی و بانک های شهر تهران تا ۱۵ مهر می توانند با تاخیر (تا ساعت ۹) در محل کار خود حضور یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی عنوان کرده است: "با توجه به آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۸- ۱۳۹۷ و به منظور مدیریت تقاضای سفرهای شهری و کاهش زمان ناشی از ترافیک سنگین در معابر اصلی و شریانی شهر تهران، کلیه دستگاههای اجرایی و بانک های شهر تهران مجازند از اول تا پانزدهم مهرماه در صورت تاخیر کارمندان خود تا ساعت (۹) صبح، تاخیر مزبور را مجاز تلقی کنند و در صورت لزوم ساعات تاخیر را به عنوان مرخصی ساعتی منظور دارند".

کد مطلب 4409202

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