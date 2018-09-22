بخشنامه جهانگیری به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی عنوان کرده است: "با توجه به آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۸- ۱۳۹۷ و به منظور مدیریت تقاضای سفرهای شهری و کاهش زمان ناشی از ترافیک سنگین در معابر اصلی و شریانی شهر تهران، کلیه دستگاههای اجرایی و بانک های شهر تهران مجازند از اول تا پانزدهم مهرماه در صورت تاخیر کارمندان خود تا ساعت (۹) صبح، تاخیر مزبور را مجاز تلقی کنند و در صورت لزوم ساعات تاخیر را به عنوان مرخصی ساعتی منظور دارند".