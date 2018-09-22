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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۵۲

ساعات کار موزه های آذربایجان شرقی در شش ماهه دوم سال ۹۷ اعلام شد

ساعات کار موزه های آذربایجان شرقی در شش ماهه دوم سال ۹۷ اعلام شد

تبریز- رئیس امور موزه های اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی ساعات کار موزه ها و اماکن تاریخی آذربایجان شرقی در شش ماهه دوم سال ۹۷ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، مهدی بزاز دستفروش گفت: با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور در نیمه دوم سال، زمان بازدید از موزه های آذربایجان، قاجار، مشروطه، مسجدکبود تبریز و کلیسای سنت استپانوس جلفا در این شش ماه کاهش یافت.

وی تشریح کرد: بر این اساس زمان بازدید از موزه های آذربایجان، قاجار، مشروطه، مسجدکبود تبریز و کلیسای سنت استپانوس از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ خواهد بود.

وی افزود: ساعات بازدید از سایر موزه ها و اماکن تاریخی تحت پوشش اداره کل در استان ۹ صبح الی ۱۵ بعداز ظهر تعیین شده است. ساعات کار جدید موزه های استان از تاریخ ۳۱ شهریور ماه اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 4409205

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