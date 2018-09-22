ساعات کار موزه های آذربایجان شرقی در شش ماهه دوم سال ۹۷ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، مهدی بزاز دستفروش گفت: با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور در نیمه دوم سال، زمان بازدید از موزه های آذربایجان، قاجار، مشروطه، مسجدکبود تبریز و کلیسای سنت استپانوس جلفا در این شش ماه کاهش یافت.

وی تشریح کرد: بر این اساس زمان بازدید از موزه های آذربایجان، قاجار، مشروطه، مسجدکبود تبریز و کلیسای سنت استپانوس از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ خواهد بود.

وی افزود: ساعات بازدید از سایر موزه ها و اماکن تاریخی تحت پوشش اداره کل در استان ۹ صبح الی ۱۵ بعداز ظهر تعیین شده است. ساعات کار جدید موزه های استان از تاریخ ۳۱ شهریور ماه اجرایی خواهد شد.