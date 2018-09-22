۵۸۰ میلیارد تومان کالای احتکاری در آذربایجان شرقی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احد یوزباشی اظهار داشت: با اجرای طرح تشدید کنترل بازار و مبارزه با احتکار ۵۰ فقره پرونده احتکار در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد.

وی ادامه داد: از این تعداد ۳۰ فقره پرونده به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان رسیدگی و حکم قطعی صادر و دستورات لازم برای توزیع کالا در شبکه رسمی صادر شده است.

یوزباشی اظهار داشت: همچنین تاکنون ۷ پرونده اخفا و امتناع از عرضه کالا تشکیل شده که ۶ فقره آن مختومه شده است.

وی با تاکید بر اینکه از زمانی که رای تعزیرات حکومتی به مرجع مربوطه ابلاغ شد، حکم لازم الاجراست، گفت: این کالاها با قیمت مصوب سازمان حمایت از مصرف کننده در اختیار مصرف کنندگان در شبکه قانونی قرار می گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با اشاره به عرضه کالاهای احتکار شده، اظهارداشت: تاکنون تمامی برنج های احتکاری ضبط شده به طور کامل عرضه شده است.

وی افزود: از ۱۰ هزار و ۴۰۰ تن میلگرد احتکاری کشف شده در آذربایجان شرقی ۵ هزار و ۸۰۰ تن بین مصرف کنندگان عرضه شده و مابقی نیز باید به زودی عرضه شود.

یوزباشی گفت: مقرر شده سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی تا پایان هفته نسبت به تعیین و تکلیف در خصوص کالاهای خانگی احتکار شده جهت توزیع اقدام کند.