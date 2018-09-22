به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع، سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز شنبه و در جریان یک نشست خبری در کابل اعلام کرد: به دلایل ناامنی، آمار مراکز رأی‌دهی رأی‌گیری یافته و انتخابات در ۵ هزار و صد مرکز رأی دهی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه آمار مذکور قابل تغییر نیست، اضافه کرد که فهرست‌ نهایی رأی‌هندگان نیز به این مراکز فرستاده خواهد شد.

سید حفیظ الله هاشمی همچنین اظهار داشت: تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخابات پارلمانی از ۲۸ سپتامبر سال جاری میلادی (۶ مهرماه) رسما آغاز و این روند در ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) خاتمه خواهد یافت.