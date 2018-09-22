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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۴۶

سخنگوی کمیسیون‌مستقل‌انتخابات تشریح کرد:

کاهش تعداد مراکز رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی افغانستان

کاهش تعداد مراکز رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی افغانستان

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات ضمن تشریح علت کاهش تعداد مراکز رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی این کشور، زمان آغاز و پایان تبلیغات انتخاباتی نامزدها را نیز رسانه ای کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع، سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز شنبه و در جریان یک نشست خبری در کابل اعلام کرد: به دلایل ناامنی، آمار مراکز رأی‌دهی رأی‌گیری یافته و انتخابات در ۵ هزار و صد  مرکز رأی دهی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه آمار مذکور قابل تغییر نیست، اضافه کرد که فهرست‌ نهایی رأی‌هندگان نیز به این مراکز فرستاده خواهد شد.

سید حفیظ الله هاشمی همچنین اظهار داشت: تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخابات پارلمانی از ۲۸ سپتامبر سال جاری میلادی (۶ مهرماه) رسما آغاز و این روند در ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) خاتمه خواهد یافت.

کد مطلب 4409219

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