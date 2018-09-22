واکنش گردانهای سیدالشهداء عراق به حمله تروریستی اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، گردانهای سیدالشهداء عراق با صدور بیانیه ای به حمله تروریستی به مراسم رژه نظامی در اهواز واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: مراتب تسلیت و همدردی خود را با همه شرافتمندان دنیا به ویژه رهبری جمهوری اسلامی و ملت ایران به دنبال شهادت شماری در حمله تروریستی که گروهی از منحرفین و خارج شدگان از اسلام انجام دادند، ابراز می داریم. ما یقین داریم که جمهوری اسلامی و در راس آنها رهبر انقلاب اسلامی ایران بر مبادی و اصول اصیل ثابت قدم تر خواهند بود. همچنین ما مطمئن هستیم و یقین داریم که گروههای تروریستی علیه حامیان خود و کسانی که برای آنها هزینه کرده اند اقدام خواهند کرد تا اقدامات جنایتکارانه خود را در اراضی آنها انجام دهند به ویژه که میان آنها فقط آبهای خلیج فارس وجود دارد تا به جزیره العرب برسند.

شایان ذکر است که صبح امروز به مناسبت هفته دفاع مقدس، روبروی لشکر ۹۲ زرهی در اهواز مراسم رژه نیروهای مسلح در حال برگزاری بود که چند نفر به سمت مردم و نیروهای مسلح حاضر در این مراسم شلیک کردند. این تیراندازی حوالی ساعت ۹ صبح آغاز شد و در آن افرادی با لباس نظامی از پشت جایگاه ویژه به سمت مردم تیراندازی کردند.