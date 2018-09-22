همایش رهروان زینبی (س) در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حیدری مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران عصر شنبه در همایش رهروان زینبی در ساری با بیان اینکه گریه کردن بر شهید تنها کفایت نمی کند اظهار داشت: امروز بیعت با شهدا عفت است نه کشف حجاب.

وی اظهار داشت: امروز دفاع از شهدای گمنام و بیعت با آنان بهترین راه برای حفظ ارزش ها است و صیانت از حجاب از دیگر راهها به شمار می رود.

حجت الاسلام ابراهیمی تصریح کرد: شهدا و جانبازان بهترین الگوی جامعه هستند و بهترین راه برای پاسداشت شهدا، دفاع از حریم ولایت است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه مقام معظم رهبری علمدار بصیرت در جهان اسلام به شمار می رود گفت: باید از ارزشهای اسلامی با عفاف و حجاب دفاع کنیم.