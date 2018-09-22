به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با انتشار خبر استعفای سعید غفوری مدیرعامل شرکت عمران پردیس، حبیب الله چاغروندی مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی پروژه های شرکت عمران شهرهای جدید و مدیرعامل اسبق شهر جدید پرند، سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس شد.

با این حال شنیده ها حاکی از آن است که غفوری استعفا نداده و آخرین استعفای او به اسفندماه سال گذشته برمی گردد که با آن موافقت نشده است. وی از ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۵ به جای رجب صلاحی، به عنوان مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس انتخاب شده بود.

اخیرا غفوری در نشستی خبری که در مرداد ماه برگزار کرد، از عدم توجه به تأمین زیرساخت های پروژه های مسکن مهر پردیس از سوی دستگاه های ذی ربط انتقاد کرده بود. وی این انتقادها را هفته گذشته نیز در مراسم افتتاح پروژه مسکن مهر پردیس تکرار کرد و گفت: برخی پروژه های مسکن مهر این شهر جدید به دلیل خودداری تولیدکننده پکیج از ارائه تعداد دستگاه مورد تفاهم، سبب تأخیر در واگذاری و تحویل واحدهای مسکن مهر تکمیل شده، بوده است.