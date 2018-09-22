ثبت معامله ۵۷۱ هزار تن انواع کالا در بورس کالای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بورس کالای ایران، طی هفته اخیر، در تالار محصولات صنعتی و معدنی، ۲۶۹ هزار و ۸۰۰ تن انواع کالا به ارزش ۱۰ هزار و ۹۳۵ میلیارد ریال معامله شد.

در این تالار ۲۵۰ هزار و ۹۹۰ تن فولاد، یک کیلوگرم شمش طلا، ۱۵ هزار تن آهن اسفنجی، ۳ هزار و ۷۰۰ تن مس و ۱۱۰ تن کنسانتره مولیبدن از سوی مشتریان خریداری شد.

همچنین در هفته معاملاتی مذکور در دو بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی، ۲۶۵ هزار و ۲۷۹ تن انواع کالا به ارزش نزدیک به ۱۴هزار میلیارد ریال به فروش رسید.

در این تالار ۵۴ هزار و ۹۹۹ تن قیر، ۵۰۰ تن سلاپس واکس، ۵۰۰ تن عایق رطوبتی، ۷۵ هزار و ۱۱۰ تن مواد پلیمری، ۲۹ هزار و ۷۰ تن مواد شیمیایی، ۵ هزار و ۱۰۰ تن گوگرد، ۷۷ هزار تن وکیوم باتوم و ۲۳ هزار تن لوب کات معامله شد.

تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران نیز طی هفته مذکور، شاهد معامله ۳۶ هزار و ۵۲۵ تن انواع کالا به ارزش ۷۳۶ میلیارد ریال بود؛ در این تالار دادوستد ۳۶ هزار و ۵۲۰ تن گندم و ۵ تن و ۴۰۰ کیلوگرم زعفران مشاهده شد.