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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۴۴

در آخرین هفته شهریور ماه رقم خورد؛

ثبت معامله ۵۷۱ هزار تن انواع کالا در بورس کالای ایران

ثبت معامله ۵۷۱ هزار تن انواع کالا در بورس کالای ایران

در هفته منتهی به پایان شهریور ۵۷۱ هزار و ۱۱۶ تن انواع کالا به ارزش بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال در بورس کالا مورد دادوستد قرار گرفت که از نظر ارزش نسبت به هفته قبل ۴۲ درصد رشد را تجربه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بورس کالای ایران، طی هفته اخیر، در تالار محصولات صنعتی و معدنی، ۲۶۹ هزار و ۸۰۰ تن انواع کالا به ارزش ۱۰ هزار و ۹۳۵ میلیارد ریال معامله شد.

در این تالار ۲۵۰ هزار و ۹۹۰ تن فولاد، یک کیلوگرم شمش طلا، ۱۵ هزار تن آهن اسفنجی، ۳ هزار و ۷۰۰ تن مس و ۱۱۰ تن کنسانتره مولیبدن از سوی مشتریان خریداری شد.

همچنین در هفته معاملاتی مذکور در دو بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی، ۲۶۵ هزار و ۲۷۹ تن انواع کالا به ارزش نزدیک به ۱۴هزار میلیارد ریال به فروش رسید.

در این تالار ۵۴ هزار و ۹۹۹ تن قیر، ۵۰۰ تن سلاپس واکس، ۵۰۰ تن عایق رطوبتی، ۷۵ هزار و ۱۱۰ تن مواد پلیمری، ۲۹ هزار و ۷۰ تن مواد شیمیایی، ۵ هزار و ۱۰۰ تن گوگرد، ۷۷ هزار تن وکیوم باتوم و ۲۳ هزار تن لوب کات معامله شد.

تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران نیز طی هفته مذکور، شاهد معامله ۳۶ هزار و ۵۲۵ تن انواع کالا به ارزش ۷۳۶ میلیارد ریال بود؛ در این تالار دادوستد ۳۶ هزار و ۵۲۰ تن گندم و ۵ تن و ۴۰۰ کیلوگرم زعفران مشاهده شد.

کد مطلب 4409240

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