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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۴۶

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی:

۷۵۰ هزار دانش آموز آذربایجان شرقی امسال به مدرسه می روند

۷۵۰ هزار دانش آموز آذربایجان شرقی امسال به مدرسه می روند

تبریز - مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از ورود ۷۵۰ هزار دانش آموز به مدارس این استان در اول مهر امسال خبر داد.

جعفر پاشایی مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: ۶۸ هزار نفر اول ابتدایی در سراسر استان آذربایجان شرقی، روز ۳۱ شهریور به کلاس اول ورود پیدا کردند.

وی افزود: امسال ۵۸ هزار نفر از فرزندان استان آذربایجان شرقی نیز در مقطع پیش دبستانی تحصیل خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی همچنین گفت: در طرح بازگشایی مدارس از تمامی ظرفیت‌ های درون سازمانی و برون سازمانی آموزش و پرورش برای بازگشایی با نشاط و بهتر در اول مهر بهره‌ گیری می‌ شود.

وی با بیان اینکه ۷۵۰ هزار دانش آموز پیش دبستانی تا دوره دوازدهم، اول مهر وارد مدارس می‌ شوند افزود: برای عملیات بزرگ بازگشایی مدارس، کمیته‌ ها در ۳۹ ناحیه و منطقه استان فعال شده و مدرسه به مدرسه آمادگی آنها برای اول مهر بررسی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اجرای طرح سنجش دانش آموزان پیش دبستانی و اول ابتدایی، سازماندهی معلمان، تعمیر و تجهیز مدارس و فضاسازی را از جمله اقدامات صورت گرفته برای آمادگی مدارس تا اول مهر برشمرد.

وی با اشاره به تعداد مدارس استان اظهار داشت: ۵ هزار و ۲۰۰ ساختمان فیزیکی مدارس دولتی و بیش از ۳ هزار مدرسه غیر انتفاعی در استان آذربایجان شرقی وجود دارد.

پاشایی ادامه داد:" در در مجموع بیش از ۸ هزار و ۹۵۰ مدرسه در سطح استان فعالیت می کند که حدود ۳۹۰ مدرسه در ۲ نوبت صبح و عصر استفاده می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از تحقق بیش از ۹۰ درصد ثبت نام در مدارس خبر داد و عنوان کرد: ۶۸۰ هزار نفر از دانش آموزان ثبت نام کرده‌اند که به علت نوع ثبت نام پیش دبستانی‌ ها، روند ثبت نام این مقطع در مهرماه هم ادامه دارد.

کد مطلب 4409245

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