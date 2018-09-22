۷۵۰ هزار دانش آموز آذربایجان شرقی امسال به مدرسه می روند

جعفر پاشایی مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: ۶۸ هزار نفر اول ابتدایی در سراسر استان آذربایجان شرقی، روز ۳۱ شهریور به کلاس اول ورود پیدا کردند.

وی افزود: امسال ۵۸ هزار نفر از فرزندان استان آذربایجان شرقی نیز در مقطع پیش دبستانی تحصیل خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی همچنین گفت: در طرح بازگشایی مدارس از تمامی ظرفیت‌ های درون سازمانی و برون سازمانی آموزش و پرورش برای بازگشایی با نشاط و بهتر در اول مهر بهره‌ گیری می‌ شود.

وی با بیان اینکه ۷۵۰ هزار دانش آموز پیش دبستانی تا دوره دوازدهم، اول مهر وارد مدارس می‌ شوند افزود: برای عملیات بزرگ بازگشایی مدارس، کمیته‌ ها در ۳۹ ناحیه و منطقه استان فعال شده و مدرسه به مدرسه آمادگی آنها برای اول مهر بررسی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اجرای طرح سنجش دانش آموزان پیش دبستانی و اول ابتدایی، سازماندهی معلمان، تعمیر و تجهیز مدارس و فضاسازی را از جمله اقدامات صورت گرفته برای آمادگی مدارس تا اول مهر برشمرد.

وی با اشاره به تعداد مدارس استان اظهار داشت: ۵ هزار و ۲۰۰ ساختمان فیزیکی مدارس دولتی و بیش از ۳ هزار مدرسه غیر انتفاعی در استان آذربایجان شرقی وجود دارد.

پاشایی ادامه داد:" در در مجموع بیش از ۸ هزار و ۹۵۰ مدرسه در سطح استان فعالیت می کند که حدود ۳۹۰ مدرسه در ۲ نوبت صبح و عصر استفاده می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از تحقق بیش از ۹۰ درصد ثبت نام در مدارس خبر داد و عنوان کرد: ۶۸۰ هزار نفر از دانش آموزان ثبت نام کرده‌اند که به علت نوع ثبت نام پیش دبستانی‌ ها، روند ثبت نام این مقطع در مهرماه هم ادامه دارد.