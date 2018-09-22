عاملان حوادث تروریستی اهواز یزیدیان زمانه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین بابایی عصر شنبه در همایش رهروان زینبی با محکوم کردن جنایات تروریست ها در اهواز اظهار داشت: جنایات امروز اهواز ارزش نظامی و امنیتی نداشت اما ثابت کرد اگر مدافعان حرم نبودند امروز در استان های غربی باید قرارگاه عملیاتی تشکیل می دادیم و برای دفاع از مملکت و اعتقادت خود در این مرزها با مزدوران آمریکا و اسرائیل می جنگیدیم.

وی با گرامیداشت شهادت ۱۱ پاسدار در جنایات امروز اهواز افزود: زنان ایران مادران زینب پرور و حسین پرور هستند و باید از ارزشهای اسلامی دفاع کرد.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به ویژگیهای بارز حضرت زینب (س) عنوان کرد: حضرت زینب اسوه صبر و استقامت در جامعه به شمار می رود و استقامت آن حضرت مادرانی را در انقلاب اسلامی را پرورش داد که شهیدان زیادی را تقدیم کرده اند.

سردار بابایی اظهار داشت: به فرمایش شهید مطهری شمر ۱۴۰۰ سال قبل مرد و باید شمر زمانه را شناخت و آن کسانیکه داعش را برای کشتار مسلمانان پرورش داده اند، یزیدیان زمانه هستند.

فرمانده سپاه کربلا ادامه داد: از روز پیروزی انقلاب اسلامی، شمرها و یزیدیان زمانه، کربلاها آفریده اند و بیش از ۲۰۰ هزار شهید در کشور تقدیم شده است و پیروی از حضرت زینب (س) یعنی آنکه روحیه ایستادگی و مقاومت داشتن است.

وی با اظهار اینکه نباید نگران بسیاری از حرکات باشیم گفت: شرایط امروز برای زن و مرد زینبی ایجاب می کند تا از ارزشهای اسلامی با حجاب و عفاف دفاع کند.

وی احتکار، گرانفروشی و خارج کردن ارز از کشور را از مصادیق جنگ روانی و اقتصادی دشمن یاد کرد و گفت: باید با مقاومت و تحمل این دوران سخت را پشت سرگذاریم.