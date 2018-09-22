اوقاف برای مرمت بناهای تاریخی همکاری کند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا فرخی گفت: در حال حاضر بخشی از بناهای تاریخی استان کرمان وقف می‌باشند که برای بازسازی و مرمت آن‌ها نیازمند همکاری بیشتر اداره کل اوقاف و امور خیریه استان می‌باشیم.

وی با بیان اینکه در استان کرمان بیش از ۷۰۰ اثر ثبت ملی و ۷ هزار اثر تاریخی شناخته شده وجود دارد، اظهار کرد: متاسفانه اعتبارات مرمتی استان کرمان پاسخگوی مرمت همه بناهای تاریخی این استان نمی‌باشد.

فرخی با اشاره به اینکه باید شرایط برای احیاء و مرمت بناهای تاریخی توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم شود، تصریح کرد: بدون شک با تغییر کاربری می‌توان علاوه بر اشتغالزایی زمینه پویایی و ماندگاری این قبیل بناها را فراهم اورد.

وی در ادامه با بیان اینکه توسعه صنایع دستی و صنعت گردشگری باید در دستور کار مسئولان محلی قرار گیرد، گفت: در دوران خشکسالی و کمبود منابع آبی صنایع دستی و گردشگری می‌توانند جایگزین کشاورزی شود.

مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با تاکید بر اینکه این اداره کل از مشاغل خانگی حوزه صنایع دستی حمایت می‌کند، افزود: در حال حاضر شرایط برای بیمه همه صنعتگران صنایع دستی و اعطاء تسهیلات به فعالان این صنعت در سطح استان وجود دارد.