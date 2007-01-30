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۱۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۳۰

سرمربی تیم کاراته فولاد مبارکه اصفهان در گفتگو با مهر:

شایسته ترین تیم برای قهرمانی بودیم/ آقایان ضعف خود رابه گردن داور نیاندازند

تیم کاراته فولاد مبارکه اصفهان در دیداری حساس موفق شد با شکست جدی ترین حریف خود یعنی دانشگاه آزاد عنوان قهرمانی سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور را از آن خود کند.

علی شاطرزاده سرمربی فولاد که در سال 83 به عنوان مربی، بازیکن با صنعت نفت اهواز قهرمان لیگ شده بود در مورد این دیدار به خبرنگار مهر گفت : حساسیت بازی خیلی بالا بود و یک اشتباه می توانست ما را از رسیدن به قهرمانی دور کند. قبل ازبازی هم گفته بودم تیم ما بهتراست . اگر شرایط خاصی اتفاق نیفتد اجازه نخواهیم داد کار به  روز آخر کشیده شود وخدا راشکرمی کنیم که توانستیم به حق خود برسیم و قهرمان شویم.

وی ادامه داد: ما در دور برگشت عزم خود را برای قهرمانی جزم کرده بودیم . با یک برنامه هدفمند دور برگشت را آغاز کرده و گام به گام آمدیم تا به این عنوان با ارزش که حق تیم ما بود دست پیدا کردیم. ما، هم دانشگاه آزاد وهم نفت اهواز را شکست دادیم و شایسته ترین تیم برای کسب این عنوان بودیم.

عضو سابق تیم ملی درمورد انتقاد مربی دانشگاه آزاد به قضاوت داوران گفت : من معتقدم نباید بعد ازباخت به دنبال مقصربود بلکه باید ضعف و اشتباهات خود را قبول کنیم. این درست نیست که داوران را متهم کنیم. ازسوی دیگرتمام اهالی کاراته ترک زاد را می شناسند . او "جودان زوکی" کنترلی روی صورت را شگرد دارد و تاکنون اخطاری از این تکنیک نگرفته است. رای داور در مورد دیدار او و جعفرقلی زاده صحیح بود و ایرادی نداشت.

 

 

کد مطلب 440927

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