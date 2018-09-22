ترامپ بزرگترین حماقت راهبردی در تاریخ را مرتکب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رای الیوم در مطلبی با اشاره به تحریم های جدید آمریکا علیه چین و روسیه آورده است: دونالد ترامپ قواعد راسخ راهبردی آمریکا را با اعمال تحریم های اقتصادی همزمان ضد چین و روسیه شکست و به طور حتم این اقدام ترامپ به نزدیکی بیشتر و بیشتر آنها و ایستادن در جبهه واحد ضد آمریکا منجر خواهد شد.

این رسانه می نویسد: استراتژی آمریکا در زمان جنگ سرد و با هدف دور کردن چین از اتحاد جماهیر شوروی سابق از طریق نزدیکی با پکن اتخاذ شد که حمایت اقتصادی و سیاسی از چین و تقویت جایگاه آن در شورای امنیت بر اساس این راهبرد صورت گرفت.

رای الیوم نوشت: روز جمعه مسکو و پکن وضع تحریم های جدید واشنگتن علیه آنها به سبب خرید تسلیحاتی چین از روسیه از جمله جنگنده های سوخو ۳۵ پیشرفته و سامانه اس ۴۰۰ را محکوم کردند. دولت ترامپ این اقدام چین یعنی خرید تسلیحات نظامی را به مثابه تهدیدی برای صنایع نظامی اش می داند و از همین رو نگران و خشمگین است.

این رسانه عرب زبان آورده است: ترامپ تصمیم احمقانه با اعلام جنگ اقتصادی با چین اتخاذ کرد. چین و روسیه که مخالف هیمنه آمریکا بر دنیا و نیز جنگ تجاری آمریکا هستند هفته گذشته رزمایش نظامی مشترک که بزرگترین رزمایش تاریخی با مشارکت ۳۰۰ هزار افسر و سرباز و هزار هواپیما و ۷۰ کشتی جنگی و هزاران تانک و نفربر بود، برگزار کردند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه حق داشت؛ هنگامی که دولت آمریکا را به بکارگیری این تحریم ها به این امید که روسیه را از بازار سلاح بیرون اندازد، متهم و اعلام کرد که واشنگتن با آتش بازی می کند.

رای الیوم در پایان می نویسد: بله ترامپ با آتش بازی می کند. تحریم هایی اعمال می کند و وارد جنگ تجاری می شود که نیمی از دنیا را هدف قرار می دهد و میان دوست و دشمن فرقی نمی گذارد و کانادا و اتحادیه اروپا با چین و روسیه و ایران برای مساوی است. آیا حماقت راهبردی بزرگتر از این هم وجود دارد؟ ترامپ بزرگترین حماقت راهبردی در تاریخ را با اعمال تحریم های همزمان علیه چین و روسیه مرتکب شد.