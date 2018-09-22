به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوش‌قدم در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس به میزبانی سپاه ناحیه دامغان، ضمن بیان اینکه اعزام ۱۰کاروان نمادین از برنامه‌های هفته دفاع مقدس در این شهرستان است، تأکید کرد: ۱۰۰ راوی دفاع مقدس در ۱۰۰ مدرسه طی ایام هفته دفاع مقدس برنامه روایت گری را انجام می‌دهند.

وی افزود: جلسات روشنگری در دانشگاه‌ها و پایگاه‌های بسیج، دیدار مسئولان شهرستان با خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در دامغان است.

فرمانده سپاه ناحیه دامغان مراسم صبحگاه نیروهای مسلح و گل‌باران مزار شهدا را آغازین برنامه هفته دفاع مقدس دانست و گفت: دیدار نیروهای مسلح با امام‌جمعه دامغان در زمره برنامه‌های این روز است.

خوش‌قدم اجرای یادواره‌های شهدا در سطح رده‌های بسیج، نواختن زنگ مهر و مقاومت در مدارس شهرستان را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس دانست و تأکید کرد: زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره ۶۷۰ شهید دامغان و رشادت‌های هزاران رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس از دیگر برنامه‌های این هفته است.