اکبر رجبی مشهود، مدیرعامل جمعیت طلوع بی نشان ها در این ارتباط به خبرنگار مهر، گفت: امسال بیش از ۳۰۰ کودک آسیب دیده از کارتن خوابی و اعتیاد در قالب کمپین بوی ماه مهر توانستند با امکانات کافی راهی مدرسه شوند.

وی افزود: هر ساله بسیاری از کودکان به دلیل نداشتن لوازم التحریر و هزینه تحصیل از ادامه تحصیل باز می مانند. هدف ما این است که کودکانی که تحت پوشش این مرکز قرار دارند با تحصیل بتوانند در آینده شرایط بهتری را تجربه کنند. همچنین این موسسه می‌کوشد علاوه بر تامین هزینه‌های تحصیلی آنها در طول سال کارهای مددکاری لازم را برای این کودکان انجام دهد.

رجبی به هدف طلوع اشاره کرد و گفت: دغدغه ما در این دو پروژه حساس‌سازی جامعه نسبت به کودکانی است که اگر مورد توجه و حمایت قرار نگیرند ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور وارد چرخه آسیب‌های اجتماعی شوند و تهیه لوازم التحریر برای تمامی کودکان توسط خیرین صورت می‌گیرد. وی افزود: امسال توانستیم برای چهارمین سال برای کودکان نقطه صفر مرزی لواز التحریر ارسال کنیم.

مدیرعامل جمعیت طلوع بی نشان ها گفت: تاکنون موفق شده‌ایم ۲۰ هزار بسته آموزشی را برای کودکان نقطه صفر مرزی تامین و به استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام، خراسان جنوبی، کرمانشاه و خوزستان نیز بسته هایی را ارسال کرده ایم. البته تامین لوازم التحریر و ارسال آنها برای کودکان نقطه صفر مرزی تا پایان مهرماه ادامه خواهد یافت.

رجبی با تاکید بر اینکه تاکنون ۳۰ هزار دانش آموز در نقاط صفر مرزی شناسایی شده اند، گفت: ما به شناسایی و تامین نیازهای دانش آموزان ادامه خواهیم داد و امیدواریم که بتوانیم تعداد بیشتری از این دانش آموزان را تحت پوشش قرار دهیم تا هیچ دانش آموزی به دلیل نداشتن لوازم التحریر از تحصیل باز نماند.

وی ادامه داد: جمعیت طلوع بی نشان ها با هدف فراهم کردن امکانات تحصیلی برای دانش آموزان در معرض آسیب سعی دارد از ورود احتمالی این کودکان به چرخه آسیب‌های اجتماعی در آینده جلوگیری کند.

افرادی که تمایل دارند در کمپین های «بوی ماه مهر» که برای دانش آموزان آسیب دیده از کارتن خوابی و اعتیاد و همچنین «نقطه صفر مرزی» که برای دانش آموزان کم برخوردار نقاط صفر مرزی است ما را یاری کنند می توانند کمک های خود را به حساب موسسه ارسال کنند یا اینکه اقلام خود را به آدرس موسسه ارسال کنند.

مدیر عامل جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها در ادامه از تمامی نیکوکارانی که با دغدغه کمک به هم‌نوع و مسئولیت اجتماعی به آینده کودکان این سرزمین می‌اندیشند قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد با همیاری و همدلی جمعی روزی فرا برسد که هیچ کودکی در این سرزمین از نعمت تحصیل محروم نباشد.