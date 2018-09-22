اجرای ۹ پروژه عمرانی و خدماتی به صورت هم زمان در نصیرشهر

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد شهسواری عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عملیات تکمیل دیوارکشی پارک بانوان و بازسازی بخشی از کمربندی نصیرشهر دو پروژه مهم نصیرشهر بود که به زودی به پایان می رسد.

وی با تاکید بر این که دیوارکشی و محوطه سازی پروژه آرامستان نصیرشهر از دیگر پروژه های مهم در حال اجرای شهرداری نصیرشهر است، اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳ میلیاردتومان آسفالت در معابری که تشنه آسفالت بودند توزیع شده است.

سرپرست شهرداری نصیرشهر در ادامه از اجرای پروژه خط انتقال آب به پارک جنگلی ۱۲۵ هکتاری نصیرشهر خبر داد و اظهار داشت: این پروژه یکی از طرح های لازم الاجرا بود که سالها روی زمین مانده بود، اما به زودی به پایان می رسد.

وی تکمیل طرح اتوماسیون شهرداری را از دیگر برنامه خود عنوان کرد و توضیح داد: اولویت اول شهرداری تکمیل پروژه های نیمه تمام است به همین خاطر در ۴ ماه گذشت روی این موضوع تمرکز کرده بودیم.

شهسواری با قدردانی از زحمات شبانه روزی شورای شهر نصیرشهر افزود: یکی از بزرگترین چالش های شهرداری های استان تهران پرداخت حقوق پرسنل شهرداری است، اما خوشبختانه با تدابیری که پیش بینی کردیم حقوق کارکنان در ۴ ماه گذشته به موقع و حتی زودتر از موعد پرداخت شده است.

وی در خاتمه از شروع چندین پروژه جدید در آینده نزدیک خبر داد و گفت: پس از طی مراحل اداری موضوع را اطلاع رسانی می کنیم.