پایبندی ۱۲۹ درصدی به توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از الجزیره گزارش داد: نمایندگان دو کشور عضو در کمیته نظارت بر توافق کاهش عرضه اوپک و غیر اوپک امروز (شنبه، ۳۰ شهریورماه) اعلام کردند: یافته‌های این کمیته نشان می‌دهد که پایبندی به توافق جهانی کاهش تولید نفت در ماه اوت امسال ۱۲۹ درصد بوده است.

کشورهای عضو غیرعضو اوپک در چهارمین نشست مشترک خود تصمیم گرفتند مجموع پایبندی خود به سهمیه‌های تعیین شده برای کشورهای حاضر در این توافق را به ۱۰۰ درصد برسانند.

تصمیم برای توافق همکاری کشورهای عضو و غیرعضو اوپک به‌منظور کاهش در مجموع روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه ازسوی ۱۲ عضو اوپک و ۶۰۰ هزار بشکه از سوی تولیدکنندگان غیرعضو این سازمان از جمله روسیه در نشست ۱۷۱ اوپک و نخستین نشست مشترک اوپک و غیراوپک در وین در دسامبر سال ۲۰۱۶ میلادی به‌منظور بهبود قیمت نفت و بازگرداندن ثبات به بازارهای جهانی گرفته شد، این توافق همکاری تا دسامبر ۲۰۱۸ تمدید شده است.

بر اساس بیانیه همکاری اوپک و غیراوپک (Declaration of Cooperation)، دو کمیته مشترک فنی و وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک متشکل از وزیران کشورهای کویت، عربستان، ونزوئلا، الجزایر، روسیه و عمان مسئول بررسی و نظارت بر پایبندی اعضا به تعهدهای کشورهای حاضر در توافق شد.

صدو هفتاد و پنجمین نشست عادی وزیران نفت و انرژی اوپک سوم دسامبر (۱۲ آذرماه) در مقر دائمی اوپک و در وین اتریش برگزار خواهد شد.