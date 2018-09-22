سناتور روس در واکنش به حمله اهواز: تروریسم دشمن مشترک ما است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «آلکسی پوشکوف» رئیس کمیته بین الملل دومای روسیه حادثه تروریستی امروز در اهواز را تسلیت گفت.

پوشکوف گفت: من به مردم ایران و همکاران پارلمانی خود در رابطه با حمله تروریستی در جنوب ایران که باعث کشته شدن بسیاری از غیرنظامیان ایران شد، تسلیت می گویم. تروریسم دشمن مشترک ما است.

پیش از این نیز «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه این حادثه تروریستی را تسلیت گفته بود و آن را جنایتی خونین خوانده بود.

گفتنی است که حمله تروریستی صبح امروز به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز باعث به شهادت رسیدن ۲۸ نفر و مجروح شدن ۶۰ نفر شد.