محدوده مدارس شهر کرمان ایمن سازی شد

علی زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق روال هر سال سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری کرمان با همکاری پلیس راهور یکسری تمهیدات به منظور ایجاد زمینه لازم برای حمل و نقل دانش آموزان در سطح شهر کرمان انجام می دهد.

وی از ایمن سازی درب ورودی و خروجی مدارسی که در معابر اصلی شهر قرار دارند خبر داد و افزود: در اولویت دوم ایمن سازی مدارسی که درب ورودی و خروجی آنها در معابر پرتردد قرار دارد، هستند.

زنگی آبادی عنوان کرد: ایمن سازی محدوده مدارس با تجهیزات ترافیکی اعم از گل میخ، تابلوهای ترافیکی، نصب سرعت گیر و خط کشی عابر پیاده و ... انجام شده است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری کرمان گفت: در صورت امکان درب ورودی و خروجی مدارسی که در معابر اصلی قرار دارد به کوچه های منتقل شده است.

وی با اشاره به تعداد زیاد مدارس در شهر کرمان اظهار کرد: این اقدامات براساس اولویت و با توجه به بودجه انجام می شود.