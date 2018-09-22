  1. استانها
  2. گلستان
۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۵۵

همزمان با دوازدهمین روز از محرم الحرام؛

همایش بزرگ رهروان زینبی در بقاع متبرکه گلستان برگزار شد

همایش بزرگ رهروان زینبی در بقاع متبرکه گلستان برگزار شد

گرگان- همایش بزرگ رهروان زینبی ویژه بانوان همزمان با دوازدهمین روز از محرم الحرام عصر شنبه در هفت بقعه متبرکه گلستان برگزار شد.

حجت الاسلام روح الله سلیمانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با شهادت امام سجاد(ع) و هفته دفاع مقدس همایش رهروان زینبی ویژه بانوان همراه با تجلیل از خانواده معظم شهدا عصر شنبه در هفت بقعه متبرکه گلستان برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این همایش را تجدید میثاق با حضرت زینب (س) و حضرت سید الشهدا (ع) دانست و افزود: تبیین شخصیت حضرت زینب (س)، تشریح خطبه‌های آن حضرت در کوفه، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب زینبی، زنده نگه داشتن قیام عاشورا و نقش حضرت زینب کبری(س) در دفاع از ولایت از دیگر اهداف این همایش است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان با بیان اینکه بصیرت عاشورایی ضامن حفظ نظام اسلامی و اجرای احکام اسلامی در جامعه است، گفت: در ایام محرم و صفر باید بیش از هر چیزی بر بصیرت‌افزایی عاشورایی تأکید داشته باشیم.

گفتنی است این مراسم در شهرستان های آزادشهر، بندرگز، علی آباد، کردکوی، گرگان، گنبد و مینودشت برگزار شد.

کد مطلب 4409293

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها