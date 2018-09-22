همایش بزرگ رهروان زینبی در بقاع متبرکه گلستان برگزار شد

حجت الاسلام روح الله سلیمانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با شهادت امام سجاد(ع) و هفته دفاع مقدس همایش رهروان زینبی ویژه بانوان همراه با تجلیل از خانواده معظم شهدا عصر شنبه در هفت بقعه متبرکه گلستان برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این همایش را تجدید میثاق با حضرت زینب (س) و حضرت سید الشهدا (ع) دانست و افزود: تبیین شخصیت حضرت زینب (س)، تشریح خطبه‌های آن حضرت در کوفه، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب زینبی، زنده نگه داشتن قیام عاشورا و نقش حضرت زینب کبری(س) در دفاع از ولایت از دیگر اهداف این همایش است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان با بیان اینکه بصیرت عاشورایی ضامن حفظ نظام اسلامی و اجرای احکام اسلامی در جامعه است، گفت: در ایام محرم و صفر باید بیش از هر چیزی بر بصیرت‌افزایی عاشورایی تأکید داشته باشیم.

گفتنی است این مراسم در شهرستان های آزادشهر، بندرگز، علی آباد، کردکوی، گرگان، گنبد و مینودشت برگزار شد.