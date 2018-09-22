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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۵۵

فرمانده انتظامی شهرستان مهران خبر داد:

کشف ۵ فقره سرقت در مهران

کشف ۵ فقره سرقت در مهران

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان مهران ازکشف ۵ فقره سرقت و دستگیری یک نفر سارق خبر داد.

سرهنگ امیر عباس شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت وجیب بری در داخل شهر مهران ، موضوع از طریق پلیس آگاهی شهرستان مهران در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با انجام کار اطلاعاتی گسترده و تلاش چندین روزه ماموران این انتظامی یک نفرمتهم در این زمینه را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهران گفت: پلیس با جمع آوری اطلاعات و مستندات لازم با هماهنگی مراجع قضائی، در یک اقدام ضربتی، متهم را در شهرستان مهران دستگیر که درتحقیقات اولیه به ۵ فقره سرقت ، کیف قاپی وجیب بری اعتراف و مقداری اموال مسروقه از آن نیز کشف شد.

سرهنگ شهبازی درپایان تصریح کرد:شهروندان می توانند درصورت برخورد با اشخاص مشکوک طی تماس با پلیس ۱۱۰ موضوع را گزارش دهند.

کد مطلب 4409295

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