رمز برون رفت از مشکلات فعلی تکیه بر توان داخلی است

سردار هادی مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده و هم اکنون در مراحل ساخت دولت اسلامی هستیم، بعد از دولت اسلامی به ساخت جامعه اسلامی و سپس به تمدن نوین اسلامی خواهیم رسید.

وی افزود: امروز مردم ما مانور دولت اسلامی و مردم سالاری دینی را برگزار می کنند و آزادانه رای داده و دولت را انتخاب می کنند، نظام ما اسلامی است، اما انتخاب دولت بر عهده مردم است.

جانشین فرهنگی فرمانده کل سپاه گفت: امروز دولتی بر سر کار است، که ۵ سال شعار حل خصومت با نظام سلطه از طریق مذاکره را داده است، اما امروز دولت به این نتیجه رسیده که رمز برون رفت از مشکلات فعلی تکیه بر توان داخلی و اقتصاد مقاومتی است.

مقدسی با بیان این که ارزش های دفاع مقدس شاخصه های متعددی دارد، گفت: امروز تعداد جوانانی که در مراسم مذهبی شرکت می کنند و تعداد زنان چادری نسبت به قبل از انقلاب اسلامی بسیار بیشتر شده است و بیش از ۶۰ هزار هیات جوان در کشور توسط جوانان اداره می شود، آمادگی جوانان امروز ما بیش از جوانان دهه ۶۰ است.

جانشین فرهنگی فرمانده کل سپاه اضافه کرد: رزمندگان برای به دست آوردن جایگاه نزد مردم به جنگ نرفته اند، اما بحمدالله مانند ستاره در مقابل چشم مردم می درخشند و با رفتار و کردار خود یاد و خاطره دفاع مقدس را گرامی می دارند.

وی با بیان این که امروز دشمن فعالیت بیشتری برای به انحراف کشاندن جوانان دارد، گفت: باید هوشیار باشیم و بدانیم مظاهر اشرافی گری افزایش یافته است و ابزار فضای مجازی و رسانه در حال تشدید این اقدامات دشمن است و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نبرد نرم را برای مقابله با توطئه های دشمن اعلام کرده است و ۱۰ سال است، استفاده از شبکه ملی اطلاعات را دستور داده اند، اما کارگزاران در داخل کشور این دستور را پیاده سازی نکردند.

جانشین فرهنگی فرمانده کل سپاه با بیان این که اطلاعات ۴۰ میلیون ایرانی را به طور رایگان در اختیار دشمنان قرار داده ایم، گفت: باید آگاه و در مقابل این اقدامات هوشیار باشیم.