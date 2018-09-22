بشار اسد: در کنار ایران ضد اقدامات تروریستی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، بشار اسد رئیس جمهور سوریه با ارسال پیامی به حسن روحانی ضمن تسلیت، به شدت این اقدام بزدلانه و جنایتکارانه را محکوم کرد.

در این پیام آمده است: با نهایت تاسف خبر حمله تروریستی به رژه نظامی در شهر اهواز در جنوب ایران را دریافت کردیم و من به شما و ملت کشور دوست ایران، از جانب خود و ملت سوریه مراتب تسلیت را ابراز می دارم و به شدت این اقدام تروریستی و بزدلانه و جنایتکارانه را محکوم می کنیم. ما با تمام توان در برابر این اقدامات تروریستی در کنار شما هستیم.

اسد اعلام کرد: امیدواریم که حامیان تروریسم بفهمند که این خطر بشریت را در همه جا تهدید می کند. حامیان تروریسم از مواضع خود در حمایت از تروریسم در مناطق مختلف دنیا دست بردارند.