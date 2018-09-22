به گزارش خبرگزاری مهر، الیستر برت معاون وزیر خارجه انگلیس در پی حادثه تروریستی امروز در اهواز در پیامی تنها به اعلام تسلیت به تهران بسنده کرد.

معاون وزیر خارجه انگلیس در این خصوص در حساب کاربری خود بدون اشاره به تروریستی بودن ماهیت حادثه امروز در توئیتر نوشت: عمیق‌ترین تسلیت خود را به دنبال حمله امروز صبح در اهواز اعلام می کنم.

وی در ادامه افزود: با خانواده قربانیان و مجروحین ابراز همدردی می کنیم.

این در حالیست که رسانه منصوب به دربار انگلیس بارها و بارها از عناصر وابسته به گروهک های تروریستی که علیه مردم ایران به اقدامات تروریستی مبادرت ورز یده اند به عنوان کارشناس دعوت کرده است.

گفتنی است، رسانه های فاقد هرگونه اخلاق حرفه ای و انسانی همچون «بی بی سی» و «الجزیره» نیز خط مشی مشابه العربیه را در پیش گرفتند.

این رسانه ها نیز همچون العربیه با به کار بردن لفظ «حمله مسلحانه» به جای «حمله تروریستی» تلاش کردند تا ماهیت تروریستی بودن حادثه اهواز را در نزد افکار عمومی انکار کنند.

در واقع این تلاش مذبوحانه از سوی بنگاه های خبری وابسته به سعودی، انگلیس، آمریکا و صهیونیسم درحالی است که پیشتر معیارهای دوگانه آنها در قبال حوادث تروریستی برای افکار عمومی آشکار شده بود.

این رسانه های جیره خوار سعودی ـ صهیونیستی درحالی برای سرپوش نهادن بر روی تروریستی بودن حادثه اهواز تلاش می کنند که پیشتر حوادثی به مراتب کوچکتر از آن در لندن و پاریس را تروریستی خوانده و مردم فرانسه و انگلیس را بزرگترین قربانیان تروریسم جهانی معرفی کردند!