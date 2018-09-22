۳۰ انبار احتکار کالا در استان کرمان شناسایی شد

محمدرضا خواجویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس قانون اگر هر فرد عرضه کننده کالا اقدام به نگهداری کالا به صورت عمده کرده و از عرضه کالا پرهیز کند، احتکار محسوب می شود.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه انبارها ادامه داد: تمامی صاحبان انبارها باید نسبت به ثبت اطلاعات لازم در این سامانه اقدام کند.

خواجویی گفت: اگر صاحبان انبارها نسبت به ثبت اطلاعات یا ثبت رسید حواله اقدام نکند احتکار تلقی می شود.

وی عنوان کرد: با همکاری حوزه قضایی استان کرمان نزدیک به ۳۰ انبار احتکار کالا در استان کرمان شناسایی شده است که پلمپ شده اند.

خواجویی با اشاره به اینکه کالاهای بعضی از انبارها با دستور مقام قضایی استان کرمان با قیمت مناسب در حال توزیع است، افزود: پرونده یکسری از این واحدهای در اختیار تعزیرات حکومتی استان قرار گرفته اند و رای صادر شده و در حال عرضه کالاهایشان هستیم.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه چاره ای جز اینگونه برخوردها با محتکران وجود ندارد، گفت: باید فرهنگ سازی کنیم که واحدهای عرضه کننده کالا به این سمت حرکت نکنند؛ چرا که این عمل به ضرر خودشان و جامعه است.