به گزارش خبرگزاری مهر، میوه‌ها نه تنها مواد خوراکی بسیار مفیدی برای تغذیه کودکان و نوجوانان محسوب می‌شوند، بلکه با دارا بودن انواع ویتامین‌ها به ویژه ویتامین‌های A و C همچنین فیبر، ضمن تامین بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز دانش آموزان، در تمرکز آنها در کلاس درس و مدرسه نیز می‌توانند موثر باشند.

براساس این گزارش، علاوه بر میوه‌های تازه همچون سیب، پرتقال، نارنگی، موز و کیوی، میوه‌های خشک مانند کشمش و توت و برگه‌ها مانند هلو و زردآلو نیز میان وعده‌های مناسبی برای دانش آموزان هستند، ضمن اینکه به این فهرست می‌توان محصولاتی همچون خیار، گوجه فرنگی و هویج، انواع مغزها مانند گردو و خرما را نیز افزود.

این گزارش می‌افزاید، جایگزین کردن لقمه‌های نان و پنیر و سبزی، نان و پنیر و گردو یا نان و پنیر و خیار و گوجه به جای انواع ساندویچ‌ها همچون سوسیس و کالباس و انواع تنقلات مانند پفک و چیپس، در اصلاح سیستم تغذیه‌ای کودکان و نوجوانان بسیار موثر است و بهبود عملکرد دانش آموزان را در پی دارد.

در این ارتباط دکتر برلیانت بزرگمهر، متخصص تغذیه، نوع تغذیه دانش آموزان را بسیار مهم قلمداد کرد و گفت: مصرف میوه‌های تازه به خصوص سیب با پوست که در منزل شسته و ضدعفونی شده باشد، با توجه به خواص شگفت انگیز آن، بسیار مفید است.

نرگس جوزدانی یکی دیگر از متخصصان تغذیه، با تاکید بر اینکه میان وعده‌ برای دانش آموزان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، افزود: مصرف انواع ماهی به عنوان منبع غنی امگا ۳ در افزایش هوش و تمرکز دانش آموزان تاثیر به سزایی دارد، ضمن اینکه گردو نیز منبع امگا ۳ است.

سودابه نعمتی، دیگر متخصص تغذیه، مصرف میان وعده را علاوه بر تسریع در روند رشد کودکان و نوجوانان، در پیشگیری از اضافه وزن آنها موثر می‌داند و خاطرنشان می‌کند: نان و پنیر و سبزی یا نان و پنیر و گردو، میان وعده‌های مناسب سرشار از مواد مغذی هستند.

گفتنی است، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار با دارا بودن ۲۲ میدان و ۲۱۹ بازار در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، آماده ارائه انواع میوه‌ها و سبزیجات فصل با کیفیت مطلوب و قیمت مصوب به عموم شهروندان از جمله دانش آموزان عزیز است.