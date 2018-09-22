به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی نوری عصر امروز در آئین تجلیل از پیرغلامان در اندیمشک عنوان کرد: هیچ آئینی بدون مکتب امام حسین (ع) آسمانی و جادوانه نخواهد شد و راه نجات پیروان همه مکاتب آسمانی مکتب اباعبدالله حسین (ع) است.

وی افزود: در قلبی که مهر به اهل‌بیت (ع) و مکتب امام حسین (ع) موج زند، هوای نفسانی در آن راه نداشته و رهروی اهل‌بیت (ع) از خطرات نفسانی مسکن خواهد بود.

امام جمعه اندیمشک خط اتصال انسان‌ها را به ارزش‌های والای الهی مکتب امام حسین (ع) خواند و گفت: امام حسین (ع) خط اتصال انسان‌ها به ارزش‌های والای الهی بوده و امام حسین (ع) وجدان بیدار تمام ادیان و عامل پویایی و شکوفایی جامعه است.

حجت‌الاسلام حسینی نوری اظهار کرد: شیعیان به واسطه شناخت راه اباعبدالله (ع) و دلدادگی به راه ایشان، برگزاری مجالس عزاداری امام حسین (ع) دارای روحی لطیف و انسانی بوده و از امراض نفسانی مصون هستند.

وی با بیان اینکه زمانی می‌توان از عاشورای اباعبدالله(ع) و از اقامه عزای ایشان بهره‌مند شد، که گویندگان و برپا کنندگان عزای ایشان اخلاص عمل داشته و با اخلاص به عزای سالار شهیدان پرداخته و به اخلاص به عنوان اصل و رکن مهم در ارتباط با پذیرش اعمال به عنوان شرط لازم پذیرش مدنظر قرار دهیم.

حجت‌الاسلام حسینی نوری در پایان با تاکید بر اینکه راه نجات همه انسان‌ها در مکتب امام حسین (ع) است، بیان کرد: هیچ آئینی بدون مکتب امام حسین (ع) آسمانی و جادوانه نخواهد شد.