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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۳۹

پیام تسلیت نوبخت به مناسبت حمله تروریستی اهواز؛

مرتکبین جنایت غیرانسانی به سزای اعمال ننگین‌شان می‌رسند

مرتکبین جنایت غیرانسانی به سزای اعمال ننگین‌شان می‌رسند

معاون‌رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه کشور در پیامی شهادت مظلومانه و جانسوز جمعی از هم‌وطنان در حمله تروریستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،  محمدباقر نوبخت با صدور پیامی ضمن محکوم کردن این عمل تروریستی، شهادت و زخمی شدن تعدادی از هم‌وطنان غیور را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

انالله و انا الیه راجعون

شهادت مظلومانه و جانسوز جمعی از فرزندان رشید و شجاع ملت ایران که در میان آنها زنان و کودکان نیز دیده می‌شوند و در اقدام تروریستی گروهکی حقیر و مزدور در جریان رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در اهواز به لقاءالله شتافتند، ملت ایران را داغدار کرد.  

تروریست‌های وابسته و مزدوران وطن‌فروش بدانند که نمی‌توانند با انجام این دست از اقدامات ضد انسانی و خائنانه در عزم استوار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم بزرگ ایران در مبارزه با تروریسم و شرارت خللی وارد کنند و بدون تردید مرتکبین این جنایت غیرانسانی و نفرت‌انگیز را به سزای اعمال ننگین‌شان می‌رساند.

ضمن تسلیت این ضایعه بزرگ به رهبر معظم انقلاب، خانواده های داغدار این عزیزان، همرزمان آنها در نیروهای مسلح و همه آحاد ملت بزرگوار و صبور ایران، از خداوند متعال برای شهدای این حادثه غمبار علو درجات و معیّت با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) و برای خانواده‌های عزادار و بزرگوار این عزیزان صبر و اجر مسألت دارم.  

کد مطلب 4409319

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