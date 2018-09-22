به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت با صدور پیامی ضمن محکوم کردن این عمل تروریستی، شهادت و زخمی شدن تعدادی از هم‌وطنان غیور را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

شهادت مظلومانه و جانسوز جمعی از فرزندان رشید و شجاع ملت ایران که در میان آنها زنان و کودکان نیز دیده می‌شوند و در اقدام تروریستی گروهکی حقیر و مزدور در جریان رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در اهواز به لقاءالله شتافتند، ملت ایران را داغدار کرد.

تروریست‌های وابسته و مزدوران وطن‌فروش بدانند که نمی‌توانند با انجام این دست از اقدامات ضد انسانی و خائنانه در عزم استوار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم بزرگ ایران در مبارزه با تروریسم و شرارت خللی وارد کنند و بدون تردید مرتکبین این جنایت غیرانسانی و نفرت‌انگیز را به سزای اعمال ننگین‌شان می‌رساند.

ضمن تسلیت این ضایعه بزرگ به رهبر معظم انقلاب، خانواده های داغدار این عزیزان، همرزمان آنها در نیروهای مسلح و همه آحاد ملت بزرگوار و صبور ایران، از خداوند متعال برای شهدای این حادثه غمبار علو درجات و معیّت با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) و برای خانواده‌های عزادار و بزرگوار این عزیزان صبر و اجر مسألت دارم.