رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی حادثه اهواز را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کرد، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی در پیامی شهادت جمعی از هموطنان را که در حادثه تروریستی شهرستان اهواز به درجه رفیع شهادت نائل آمدند را تسلیت گفت، متن این پیام به شرح ذیل است.

بسم الله الرحمن الرحیم



برنامه اسلام از عصر وحی تاکنون بر شهادت توام با شهامت بوده است.

حضرت امام خمینی (ره)



متاسفانه امروز طی نمایش رژه نیروهای مسلح که در سراسر کشور برگزار شد در شهرستان اهواز عوامل تروریستی کور دل و منافق با تیراندازی به سمت مردم و عوامل نظامی سبب شهادت جمعی از کودکان،زنان،مردان و عوامل انتظامی و نظامی شدند.

در طول سال های سپری شده انقلاب شکوهمند ایران اسلامی دشمن با عناوین مختلف درصدد ایجاد بی نظمی و اختلال در نظام و اراده ملت برآمده است که ملت با قرارگیری در کنار نظام این موضوع را به اثبات رسانده است که برای حفظ خاک و موجودیت کشور از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.



لذا با محکوم نمودن این حادثه تروریستی بی رحمانه، به نمایندگی از مردم شریف استان سیستان و بلوچستان و جامعه اهل سنت ایران اسلامی شهادت جمعی از هموطنان

عزیز را خدمت مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، ملت شریف ایران اسلامی، خانواده معظم شهدا و سایر بازماندگان این حادثه دلخراش تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.



از خداوند منان برای بازماندگان این حادثه صبر،شکیبایی و اجر فراوان مسئلت دارم.