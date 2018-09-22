دور جدید توزیع سبد کالا در سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، مهرداد جهاندیده با بیان اینکه دومین دور توزیع سبد کالا همزمان با سراسر کشور در این استان شروع شده است، اظهار داشت: در این دوره ۱۳۰ هزار و ۲۰۰ خانوار زیر پوشش نهادهای حمایتی مشمول دریافت سبد کالا هستند.

وی افزود: از این تعداد ۹۱ هزار خانوار متعلق به کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بقیه مددجویان بهزیستی هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان ارزش مادی این سبد غذایی را برای خانواده کامل ۵ نفره، ۱۳۰ هزار تومان و خانوار ۶ نفر و بالاتر ۱۴۵ هزار تومان ذکرکرد و گفت: مشمولان می توانند به تناسب اعتبار اختصاص یافته در کارت یارانه سرپرست خانوار نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

جهاندیده تصریح کرد: افراد واجد شرایط برای دریافت بسته‌ های غذایی خود می ‌توانند به فروشگاه ‌های زنجیره ‌ای همچون رفاه،‌ اتکا، کوروش و شهروند مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه این سبد کالایی شامل اقلامی نظیر گوشت قرمز،‌ گوشت مرغ،‌ برنج،‌ تخم مرغ، ماکارونی،‌ حبوبات،‌ لبنیات،‌ روغن، خرما و رب گوجه است، افزود: شهروندان مشمول طرح می توانند این بسته‌های غذایی را از فروشگاه‌های طرف قرارداد وزارت رفاه خریداری کنند و محدودیتی در انتخاب کالا ندارند.

جهاندیده خاطر نشان کرد: تمامی فروشگاههای طرف قرارداد بایستی بدون دریافت هیچ نوع کارمزد نسبت به تحویل کالای مورد تقاضای مشمولان به ارزش مجموع تراکنش های انجام شده اقدام کنند.