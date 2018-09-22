اقتدار کشور باعث افزایش دشمنی ها علیه ملت ایران شده است

به گزارش خبرنگارمهر، علی رضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی در پیامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس اظهارکرد: آغاز هفته دفاع مقدس یادآور زیباترین جلوه‌های جانفشانی و دلاوری‌های بهترین جوانان این خاک سرافراز است.

وی افزود: زمانی که دشمنان خبیث و کوردل به مرزهای ایران هجوم آوردند جوانان و زنان و مردان غیور این سرزمین در کنار هم تابلویی زیبا از همدلی ، ثابت قدمی و ایثارگری و رشادت در دفاع از مام میهن ، نظام و ارزش ها دینی و انقلابی به تصویر کشیدند. آنان با اتکال به خداوند ، ایمانی محکم ، عزمی راسخ و قلبی مطمئن در سایه رهبری های بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) الگویی کارآمد و عظیم از استکبارستیزی و آزادخواهی و خوداتکایی به ملت‌های آزادیخواه جهان عرضه کردند.

استاندار خراسان رضوی گفت:دفاع مقدس احیاگر ارزش ها و آموزه های نهضت عاشورا اعم از آزادگی ،ظلم ستیزی ، عدالت خواهی است. بی‌شک هشت سال دفاع مقدس و بازخوانی رشادت‌ها و دلاوری‌های مردان و زنان غیور این سرزمین در مسیر پاسداری از این مرز و بوم و آرمان‌های نظام وانقلاب میراثی است ماندگار وابدی برای بهره ‌گیری نسل‌های آینده وجوانان این مرز و بوم ؛ راهی روشن و منور در جهت فهم رسیدن به خودباوری و تلاش در مسیر خودکفایی و ساختن آینده‌ای سرافراز و سربلند است.

رشدیان تصریح کرد: این جنگ بیش از هر زمان چهره خبیث و بی‌رحم ابرقدرت های جهان را برای ملت بزرگ ایران آشکار شد ، خباثت و دشمنی که تا امروز هم تداوم یافته و در مقابل افزایش قدرت ، اقتدار و نفوذ جمهوری اسلامی ایران بر این دشمنی ها نیز افزوده شده است.

وی بیان کرد:اتحاد و یکپارچگی ملت غیور ایران، تبعیت از ولایت فقیه در مقابل دسیسه‌های دشمنان، رسیدن به خودباوری و خودکفایی، اقتدار و سربلندی کشور در عرصه‌های گوناگون همه و همه از جمله دستاوردها و برکات عظیم و بی‌بدیل آن دوران است که امروز بیش از هر زمان به احیا و تقویت آن نیاز است ونقش بسیار سازنده‌ای در تداوم این مسیر و اهداف عالی انقلاب و ساختن ایرانی آباد دارد.

استاندار خراسان رضوی افزود : امروز دشمن از حربه دیگری یعنی تحریم اقتصادی مبتنی بر راهبرد فشار بر مردم و دامن زدن به اختلافات و نارضایتی ها برای به زانو درآوردن این ملت استفاده می کند باید بیش وپیش از همیشه اتحاد و انسجام را در درون جامعه اعم از مسئولان و مردم تقویت کنیم و برای بهبود کیفیت زندگی مردم به دور از مباحث حاشیه ای همت و تلاش کنیم.

وی اظهار کرد : در این میان حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، شناخت صحیح و انتقال آن به نسل‌های آینده محوری مهم در حفظ انسجام و اتحاد این کشور است بویژه که در شرایط حساس کنونی دسیسه‌های هر روز دشمنان و بدخواهان نظام در جهت انحراف نسل امروز از مسیر آرمان‌های نظام و انقلاب متمرکز است ، بازخوانی و یادآوری مجاهدت‌ها و جانفشانی‌های مردان و زنان این سرزمین در طول هشت سال حماسه‌آفرینی و بیان صحیح آن به نسل حاضر بسیار اهمیت می یابد.

رشیدیان اظهارکرد: آنگونه که رهبر فرزانه انقلاب تاکید کردند ما هر چه برای دوره دفاع مقدس سرمایه‌گذاری و کار کنیم زیاد نیست چون ظرفیت هنری و ادبی کشور برای تبیین این دوره، گسترده، وسیع و عمیق است.