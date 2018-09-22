واکنش انصارالله یمن به حمله تروریستی اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دفتر سیاسی انصارالله یمن با صدور بیانیه ای به حمله تروریستی به مراسم رژه نظامی در اهواز واکنش نشان داد.

در این بیانیه ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به مراسم رژه نظامی در اهواز آمده است: حمله جنایتکارانه اهواز اقدامی بزدلانه ای بود که از سوی کشورهای منطقه ای که حول محور آمریکا می چرخند سر زد و جز باخت دستاورد دیگری از آن به دست نمی آورند.

دفتر سیاسی انصارالله یمن ضمن تسلیت به خانواده شهدای این حمله تروریستی برای زخمی شدگان نیز آرزوی شفای عاجل کرد.

شایان ذکر است که صبح امروز به مناسبت هفته دفاع مقدس، روبروی لشکر ۹۲ زرهی در اهواز مراسم رژه نیروهای مسلح در حال برگزاری بود که چند نفر به سمت مردم و نیروهای مسلح حاضر در این مراسم شلیک کردند. این تیراندازی حوالی ساعت ۹ صبح آغاز شد و در آن افرادی با لباس نظامی از پشت جایگاه ویژه به سمت مردم تیراندازی کردند.